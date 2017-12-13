Kuru Kayısıya Yüzde 50 Zam! Satıcı Memnun Vatandaş Tepkili!
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Kuru Kayısıya Yüzde 50 Zam! Satıcı Memnun Vatandaş Tepkili!


Kuru Kayısıya Yüzde 50 Zam! Satıcı Memnun Vatandaş Tepkili!
Kuru Kayısıya Yüzde 50 Zam! Satıcı Memnun Vatandaş Tepkili! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-13 Saat: 13:03:57
Anasayfa Eko Gündem Kuru Kayısıya Yüzde 50 Zam! Satıcı Memnun Vatandaş Tepkili!

Malatya’da sona eren hasat ardından, işlemden geçerek kurutulan kayısılar dünya pazarına sunuldu. Malatya kayısına olan ilgi yüksek olunca, üreticinin elinde ürün kalmadı. Buda fiyatlara yüzde 50 zam olarak yansıdı.

Malatya’da sona eren hasat ardından, işlemden geçerek kurutulan kayısılar dünya pazarına sunuldu. Malatya kayısına olan ilgi yüksek olunca, üreticinin elinde ürün kalmadı. Buda fiyatlara yüzde 50 zam olarak yansıdı.

4 Liradan 8 Liraya Yükseldi

Kuru kayısı pazarının önemli ismi olan Malatya, arz edecek ürün sıkıntısı yaşamaya başladı. İhracattaki yoğun talep fiyatların 4 TL seviyesinden 8 TL’ye yükselmesini beraberinde getirdi. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı tarafından yapılan açıklamada 2017 yılı hasadının başladığı günlerde fiyatların yukarı yönlü hareket etmeye başladığı, artışlardan hem kuru kayısının hem de taze kayısının nasiplendiği belirtildi.

Fiyat Dalgalanmaları Üreticiyi Mağdur Etti

Doğan Solmaz fiyatlarda bu yıl tam bir istikrar yakalanamadığına işaret ederek, “Özellikle orta büyüklükte işletme sahipleri bu fiyat oynaklığı nedeniyle maddi kayıplar yaşadı. Malatyalı üretici ve ihracatçı elinde olan ürünün büyük kısmını sattı. Pazardan gelen talep halen devam ederken, ihraç edecek ürün miktarı azaldı. Arzın düşüşe geçmesiyle beraber kuru kayısı fiyatları son zamanların en yüksek seviyesine çıktı” dedi.

Devlet Desteği Tek Çözüm

Oda Başkanı Solmaz, kuru kayısı fiyatlarının yeni sezon hasadının yapıldığı günlerde 4 liradan satıldığını; bugünkü fiyatların ise kilo başına 8 TL’ye kadar yükseldiğini dile getirdi. Bu durumda ürünü elinden erken çıkaran çiftçinin zararda olduğunu belirterek, “Üreticimizin büyük bölümü ürününü maddi imkansızlıklar hasadını değerinin altında fiyatlardan sattı. Fiyat artışları elinde ürün olan çiftçinin ve tüccarların işine yaradı” dedi. Kayısı üreticisine devlet desteği verilmesinin bu gibi fiyat uçurumlarının önüne geçeceğini ifade ederek, üreticinin mağduriyetine de çözüm getireceğini savundu.

Kuru kayısı fiyatlarındaki artış ihracat kadar iç piyasayı da etkiledi. Kuruyemişçilerdeki fiyatlarda zamlardan nasibini aldı. Tüketiciler fiyatları yüksek bulduklarını ifade etti. 

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