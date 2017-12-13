Üreticinin Beklediği Ödeme Desteği Belli Oldu!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türki̇ye Tarım Havzaları Üreti̇m ve Destekleme Modeli̇ doğrultusunda yaş çay üreticileri için 2017 senesi yaş çay ürünü fark ödemesi desteği yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu doğrultuda ÇAYKUR'un kontrollerini gerçekleştirdiği ruhsatlı çay alanları kapsamında 2017 senesinin üretim sezonunda yaş çay yaprağını üretip satışını gerçekleştirenlerin destekleneceği belirtildi.

Yapılacak Fark Ödemesi Desteği Kilogram Başına 13 Kuruş

2017 senesinde yaş çay ürününde üreticilere yapılması planlanan ödeme desteğinin her bir kilogram için 13 kuruş tutarında olduğu belirtilirken, verilmesi planlanan ödemelerin, ruhsatı olan üretici kapsamında olup alınan karardan önceki yaş çay ürünü destekleme ödemelerine yönelik kararnameler çerçevesinde bahsi geçen ürüne yönelik ödemelerden yararlanmak için başvuru gerçekleştiren üreticilere yapılacağı ifade edildi. Ayrıca bahsi geçen ödemenin 2017 senesindeki üretim sezonunda üreticiliği sürdüren ruhsatlı üreticilerle, ilk kez bu sene içerisinde yaş çay yaprağı üretimi gerçekleştirerek satan üreticilere de verileceği belirtildi.

Bakanlığın 2018 mali yılı bütçesinin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası'yla üreticilere ödeme yapılması için ÇAYKUR'a kaynak aktaracağı ifade edilirken, tebliğin uygulanabilmesi için üstlendikleri hizmetler sebebiyle, üreticilere verilecek destek tutarının yüzde 0.1 oranındaki hizmet komisyonunun ÇAYKUR'a, yüzde 0.2 oranındaki hizmet komisyonununsa Ziraat Bankası'nın Genel Müdürlüğüne Bakanlıkça ayrıca ödeneceği belirtildi.

Ödemeler Bankalarda Üretici Adına Açılan Hesaplara Yapılacak

Öte yandan karar doğrultusunda yapılacak olan ödemelerin ÇAYKUR'a kaynak aktarımı sağlanmasından sonra, ruhsatlı üreticilerin kaydının bulunduğu bahsi geçen firmanın fabrikalarının anlaşma sağlamış olduğu bankalardaki daha önceden üreticiler için açılan hesaplara yapılacağı ifade edildi.