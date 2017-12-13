Türkiye'nin Büyüme Verisi Ekonomistleri Şaşkına Çevirdi

Merkezi Londra'da yer alan uluslararası finans kuruluşlarının ekonomistleri, Türkiye'nin 2017 senesinin üçüncü çeyreği baz alındığındaki döneminin, 2016 senesinin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 11.1 oranında artış göstermesinden sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, konu hakkında açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin 2017 senesinin üçüncü çeyreği baz alındığında gösterdiği artışın oldukça dikkat çektiğini belirtti. Açıklanan veriler doğrultusunda 2017 senesinin tümünde ekonomik büyüme projeksiyonlarının yüzde 6.5 oranıyla yüzde 7 oranında yükselmesine sebebiyet verdiğini belirten Ash, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminlerinde çok sayıda analistin yanıldığını aktardı.

Çok Sayıda Faktör Bir Araya Gelerek Güçlü Büyüme İvmesi Oluşturdu

Türkiye'nin 2016 senesindeki tahminlerinin göz önüne alınmasıyla, 2017 senesinde oldukça önemli oranda büyüme kaydettiğini ifade eden Ash, Türkiye'nin ekonomisinin çok sayıda faktörün bir araya gelmesiyle güçlü büyüme ivmesi kazandığına dikkatleri çekti.

Türkiye'de bulunan güçlü bankaların, sağlıklı kamu finansmanının, iş ortamını destekler nitelikteki kültürünün ekonomik dayanıklılığı vurguladığını söyleyen Ash, bu durumu geçtiğimiz sene yaşanan darbe girişiminin oluşturmuş olduğu baz etkisi olarak nitelendirdi.

Büyüme Bir Miktar Yavaşlayabilir

Capital Economist'in Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti olan William Jackson ise değerlendirmesinde, üçüncü çeyreğin büyüme oranında baz etkisinin görüldüğünü aktararak, ileri dönemlerdeki çeyrekler göz önüne alındığında büyüme verisinin bir miktar yavaşlayabileceğini belirtti.

Üçüncü çeyrekte açıklanmış olan büyüme oranına rağmen yüksek seviyedeki enflasyon oranı sebebiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde artışa gitme ihtimalinin mevcut olduğunu kaydeden Jackson, üçüncü çeyrekte açıklanan büyüme verileri dikkate alındığında 2017 senesinin tamamında yüzde 6.8 oranında büyüme gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.