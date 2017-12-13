Milli Tren'i Yapacak 19 Mühendis Aranıyor!

TÜVASAŞ'a Milli Tren Projesi kapsamında toplam 19 sözleşmeli mühendis alımı yapılacağı duyuruldu. TCDD'nin bağlı ortaklığı Türkiye Vagon Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü'nün Milli Tren Projesi çerçevesinde görevlendirilmek üzere alımı yapılacak sözleşmeli mühendisler için giriş sınavı duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu doğrultuda 399 sayılı KHK'ya tabi olarak sözleşmeli statüde görevlendirilmek üzere alınacak mühendislerin 6'sının elektrik elektronik mühendisi olacağı, 2'sinin endistrü mühendisi olacağı, 2'sinin metalurji malzeme mühendisi olacağı, 2'sinin kimya mühendisi olacağı ve 2'sinin ise yazılım mühendisi olacağı ifade edildi.

Başvuru Şartları

Sınava başvuru gerçekleştirecek olan adayların ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de bulunan 7'nci maddedeki genel şartları taşıyor olmaları, belirtilen son başvuru tarihine kadar üniversitelerin ya da yurt dışında bulunan ve denkliği YÖK tarafından onaylanmış olan yükseköğretim kurumlarının mühendislik bölümlerinden mezun olmaları, 2016 senesinde gerçekleştirilmiş KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden minimum 70 puana sahip olmaları, son beş sene içerisinde E-YDS ve YDS sınavlarından minimum C seviyesinde İngilizce bilgisi olduğuna dair belge sahibi olmaları ya da ÖSYM tarafından dil yeterliliği konusunda denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip olan başka sınavdan denk puan almış olmaları gerekiyor.

20 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirileceği açıklanan yazılı sınavın ise Sakarya Üniversitesi Yerleşkesi'nde yapılacağı belirtilirken, bahsi geçen sınavda 100 üzerinden minumum 70 puan almak şartıyla, belirlenen bölüm kontenjanı çerçevesinde en yüksek puana sahip olan adaylardan başlamak suretiyle göreve alınacak aday sayısının dört katı kadar adayın sözlü sınava davet edileceği bildirildi.

Son Başvuru Tarihi 29 Aralık

Öte yandan sınav komisyonunun ise, sınava katılım gösteren adayların yazılı sınav notunun yüzde 40 oranını, KPSSP3 puanının yüzde 30 oranını ve sözlü sınav notununsa yüzde 30 oranını göz önüne alarak nihai başarı listesini ilan edeceği ifade edildi. Sınav başvurularını yapacak adayların başvuru formuna TÜVASAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtilirken, son başvuru tarihi ise 29 Aralık olarak ifade edildi.