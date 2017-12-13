Bursa Siyahı Tüm Dünyanın Gözdesi!

Bursa Siyahı'nın pazarlama değerinin yükseldiği 2017 içerisinde dış satım fiyatının kilogram başına 2.25 dolar seviyesinden 2.87 dolar seviyesine ulaştığı belirtildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin verileri doğrultusunda bu sene Bursa Siyahı'nda dış satımın 2016 senesine göre miktar baz alındığında yüzde 14 oranında artış yaşayarak 16 bin 122 tona yükseldiği ifade edilirken, değer baz alındığında ise yüzde 46'lık oranda bir artışla 46 milyon 245 bine ulaştığı belirtildi.

49 Ülkeye İhraç Ediliyor

Bir tek Bursa'da yetişen Bursa Siyahı incirinin 2017 senesi içerisinde Çin'den Hindistan'a, Malezya'dan Almanya'ya kadar toplam 49 ülkeye ihracının yapıldığı ifade edildi. Değer bazında miktar bazına oranla daha çok artışın yaşanmasının ise Bursa Siyahı incirinin değerinin yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi.

2017 senesi içerisinde en çok ihracat yapılan ve bu şekilde en fazla gelir getiren ülkelerin ise Almanya, Hollanda ve İngiltere olduğu belirtildi. Buna göre 15 milyon 733 dolar seviyesiyle birinci konumda olan Almanya'yı Hollanda 5 milyon 429 dolarla, İngiltere ise 5 milyon 126 dolarla izledi.

Bahsi geçen bu ülkelere gerçekleştirilen dış satımın, toplam ihracatın yüzde 56'lık seviyesini oluşturduğu belirtildi. Yine belirtilen dönemde Hong Kong'a gerçekleştirilen ihracat tutarının ise geçtiğimiz seneyle karşılaştırılması sonucunda yüzde 93 artış göstererek 3 milyon 203 bin dolara yükseldiği belirtildi.

Bursa Siyahı Değer Kazandı

Söz konusu ürünün ihracatı sayesinde elde edilen gelirin yüzde 100'lük oranı aştığı ülkelerin ise Rusya, Kanada, Singapur ve Malezya olduğu ifade edildi. Bu veriler ışığında açıklama gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, bu sezonda Bursa Siyahı'nın daha fazla değer kazanarak pazarlandığını belirtti. Bu sene kuraklığın gerçekleştiğini, bundan dolayı boy sıkıntısı yaşandığını ve tüm olumsuzluklara rağmen ürünün iyi derecede pazarlandığını ifade eden Yazgan, problem çıkmamış olsaydı gelirlere yansıyacak rakamın daha yüksek olacağını sözlerine ekledi.