Moody's : 2018 Türk Şirketleri Adına Zorlu Bir Yıl

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's Türkiye'de bulunan şirketler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Moody's değerlendirmelerinde 2018 senesi içerisinde Türk şirketlerin görünümünün negatif yönde olduğunu belirtirken, ihracatçıların ise zayıf Türk Lirası'yla büyüme olanaklarının olduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Başkanlık koltuğunda oturan ve kıdemli analist olan Rehan Akbar'ın imzasını attığı rapor doğrultusunda politikanın yönünün, yapısal ekonomik reformların uygulanma hızının, siyasi risklerin ve yüksek seyreden döviz volatilitesinin sınırlı netliğinin 2018 senesi içerisinde Türk şirketlerin görünümünü yönlendirdiği ifade edildi.

Güney Afrika Şirketlerinide Değerlendirdi

Rapor çerçevesinde Güney Afrika'da bulunan şirketlerden de bahsedilirken, Güney Afrika şirketlerindeki olumsuz görünümün süren siyasi belirsizliği yansıttığı bildirildi.

Moody's'in oluşturduğu rapor doğrultusunda Türkiye'de 2017 senesinde ekonomiyi geçici olarak canlandırmış olan teşvik edici maliye politikalarının sona ermesiyle şirket büyümelerinin 2018 senesinde düşüş yaşayacağı belirtildi. Ayrıca raporda kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından not verilmiş olan Türk şirketlerinin bir çoğunun, güçlü likiditeye, sağlıklı bilançolara, pazar liderliği pozisyonlarına ve zor koşullardaki bir çevrede faaliyetlerine devam eden iyi bir geçmişe sahip oldukları ifade edildi.

Zayıf Türk Lirası'ndan Şirketlere Pozitif Etki

Öte yanda Moody's hazırladığı rapor kapsamında zayıf olan Türk Lirası'nın ihracat gerçekleştiren şirketlere yansıyan pozitif etkilerine de dikkatleri çekti. Kredi derecelendirme kuruluşu raporunda Türkiye genelindeki ihracata yönelik imalat şirketlerinin, Avrupa'da talepler yükseldikçe, zayıf Türk Lirası'yla desteklenecek büyüme fırsatlarını göreceklerini belirtti.

Moody's ayrıca turizm sektöründe, konaklama sektöründe ve havacılık sektöründe faaliyetlerine devam eden şirketlerin güvenlik durumundaki gelişmelerden faydalanacağını ifade ederek, ortamın potansiyel olarak hareketliliğini sürdüreceğini belirtti.