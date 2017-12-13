Yerli Malı Zorunluluğuna İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de!

Kamu ihaleleriyle yerli üretimlerin desteklenmesi politikası kapsamında mal alımı ihalelerinden sonra yapım işi ihaleleri içinde yerli malı kullanımının zorunluluğunun getirilmesine ilişkin ilahe mevzuatında düzenlemeye gidildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde yapım ihalelerinde bazı kullanımlara yönelik mevzuat değişikliği yapılmıştı. Bahsi geçen düzenlemeler çerçevesinde yapım işlerinde kullanılacak olan makinenin, malzemenin, ekipmanın ve yazılımın tümünün ya da belirli bir bölümünün yerli malı olması koşulunun getirilebilmesi sağlandı.

Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanıp yürürlüğe sokulan 'Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında ise ihale dökümanının, zorunlu teknik sebepler dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca malzemelere yönelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca makine ve ekipmanlara yönelik, Kamu İhale Kurumunca ise belirtilen liste çerçevesindeki yerli makine, ekipman ve malzeme göz önüne alınarak hazırlanması zorunluluğu getirildi.

Yerli Sanayi Gelişimine Katkı Sağlaması Bekleniyor

Yapılan açıklama çerçevesinde, bu şekilde ihale dökümanlarının yapımı aşaması kapsamında yerli ürün kullanımını sağlayacak biçimde hazırlanmasının gerekliliği belirtildi. Öte yandan açıklamada düzenlemeyle idarelerin, ihale dökümanında, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak olan ürünleri ve bu ürünlere yönelik koşulları açık bir şekilde belirtmesi, yapım süreci çerçevesinde ise yerli ürünlerin kullanımlarına yönelik denetimlerin, yapı denetim görevlileri tarafından gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

2016 senesinde büyüklüğü toplam 80 milyar TL değerine çıkan yapım işi ihalelerinde, yerli ürün kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle, yerli sanayinin gelişimi açısından önemli katkılar sağlanmasının beklendiği ifade edildi.