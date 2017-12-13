BDDK’nın Boş Olan Üyeliğine Atama!
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BDDK’nın Boş Olan Üyeliğine Atama!


BDDK’nın Boş Olan Üyeliğine Atama!
BDDK’nın Boş Olan Üyeliğine Atama! Seda Polat - Tarih: 2017-12-13 Saat: 17:35:09
Anasayfa Eko Gündem BDDK’nın Boş Olan Üyeliğine Atama!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda 4 adet üye boşluğu vardı. Bu boşluklara atama gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda 4 adet üye boşluğu vardı. Bu boşluklara atama gerçekleşti.

BDDK’ya atanan isimler ise Beytullah Yazar, Yaşar Asarkaya, Fatih Rüştü Karakaş ve Mustafa Balcı oldu.

Yapılan atamanın kararı bugün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak resmileşti.

Konu ile ilgili bilgiyi geçtiğimiz hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek vermişti. Şimşek geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada BDDK’ya üye atama sürecine ilişkin Bakanlar Kurulu’nda gereken sürenin yani kararname sürecinin tamamlandığını belirtmişti.

Şimşek kararnamenin sonucunun önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını da belirtmişti.

BDDK Üyeleri Resmileşti!

Üyelerinin onlara tanınan görev sürelerini doldurmaları sebebiyle BDDK’da sadece iki üye bulunuyordu. Bunlar da sadece Başkan Mehmet Ali Akben ve Kurul Üyesi Olcay Turandı.

Yapılan atama ile birlikte BDDK’nın başkan ve üye sayıları olması gereken şekline geri döndü. 1 başkan ve 4 üyeden oluşan BDDK organizasyon şeması atanan 4 üye ile tamamlandı.

Geçtiğimiz akşam söz konusu atama eleşirilere maruz kalmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulu’ndaki açıklamalarında BDDK üyelerinin hala atanmadığını eleştirmişti.

Bugün BDDK üyeliği için 4 atama gerçekleştirildi. Bu isimler daha öncesinde belliydi ancak bu isimler henüz halka duyurulmamıştı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısının mükerrer sayısında konu ile ilgili son açıklamada yapıldı ve 4 üyenin BDDK üyeliği resmen kesinleşti.

4 üyenin görev sürelerinin dolması sebebiyle üyelikleri son bulmuştu. Son bulan üyeliklerin ardından koltuklar boş kalmış ve gözler hükümete çevrilmişti. BDDK bugün boş kalan koltuklarına atanan kişileri aldı. 

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