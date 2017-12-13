Otoyollar Artık Daha Sessiz Olacak! Gürültü Perdesi Geliyor!

Otoyolların o ürkütücü sesi artık olmayacak. Otoyolların üzerine resmen gürültü perdesi inecek. Konu ile ilgili açıklamayı yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan oldu. Otoyollar için yeni bir projeleri olduğunu duyuran Bakan, ses yutucu asfaltlar ile otoyollardaki gürültünün önleneceğini söyledi.

Özellikle şehir merkezleri ve trafiğin yoğun olarak işlediği bölgelerde araçlardan kaynaklı çok fazla gürültü oluşuyor. Bu oluşan gürültü kirliliğini önlemek için karayollarına artık ses perdeleri örülecek.

Yılda 3 Milyonun Üzerinde Araç Geçecek

Yılda 3 milyonun üzerinde araç geçen yollar önce belirlenecek. Ardından da gürültü durumuna ilişkin haritalar hazırlanacak. Bu proje için tam 8500 km karayolunda gürültü haritasının hazırlanması planlanıyor.

Bu projenin amacından bahseden Arslan, bu proje ile gürültü seviyesinin yönetmelik kriterlerine uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Şimdiye kadar 629 km karayolunun gürültü haritalarının oluşturulduğunu söyleyen Bakan, 150 km muhtelif yollarda da çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Bakan hayata geçirilecek olan bu proje hakkında da bildi verdi.

2002 yılının sonunda 6101 km olan bölünmüş yol uzunluğu olduğunu söyleyen Bakan, 2017’de 26 bin 37 kilometreye çıktıklarının altını çizdi. Bakan yapılan bu yolların 16 bin 166 kilometresinin sathi kaplama, 9 bin 871 kilometresinin ise bitümlü sıcak kaplama olduğunu belirtti.

Gürültü haritalarının tamamlanmasının ardından belediyelerin koordinasyonunda eylem planı olacağını belirten Bakan, yollara ses yutucu asfalt, ses bariyerleri ve yalıtım sağlayan peyzaj uygulamalarının yapılacağından bahsetti. Bakan bu projenin yapılacağı yollar için yılda 3 milyondan fazla araç geçmesinin gerekli olduğunu da söyledi.