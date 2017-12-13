İşçi Hakkı Olanı 1 Gün İçinde Alacak!

Aylardır gündemden düşmeyen ve eğitimleri devam eden arabuluculuk 1 Ocak’tan itibaren iş hayatında önemli değişikliklere imza atacak. Artık patron ve işçi arasındaki kıdem tazminatı gibi anlaşmazlıklar direkt olarak mahkemeye taşınamayacak. Anlaşmazlıklar için iki taraf da önce arabulucuya başvuracak.

Halk arasında arabuluculuk olarak bilinen bu uygulama, 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İş Mahkemeleri Kanunu gereğince düzenlenen bu projede, çalışan yani arabuluculuk yapan kişi yasayı çok iyi bilecek. Çünkü arabuluculuk yapan kişi ücret, yasa ve tazminat alacağı, işe iade gibi birçok konuda İş Mahkemesi’nden önce bu eğitim alan arabulucuya gitmek zorunda kalacak.

Arabuluculuk 1 Ocak’ta Yürürlükte!

İş davaları önceleri 454 günde sonuçlanıyordu ve İş Mahkemeleri’nde aşırı yoğunluk vardı. Ancak yeni giren yasa ile birlikte yıllar süren ve zarara neden olan uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yani artık işçi ile patron arasındaki anlaşmazlıklar iş mahkemesine gidilmeden 1 günde çözüme kavuşacak.

Maddi yetersizlikten dolayı dava açamayan vatandaş da bu uygulama ile para ödemeden haklarını alabilecek. Arabuluculuk sadece işçiye değil, aynı zamanda iş verene de fayda sağlayacak.

Ücret alacaklarında, ihbar tazminatlarında ve kıdem tazminatında kişiler 5 yıl içinde arabulucuya başvurabilecek. Yalnız işe iade davalarında 1 ay içerisinde başvuru yapma zorunluluğu var. Adliyelerde bu konu ile ilgili çalışmalar hale sürüyor. Adliye binalarında arabuluculuk merkezleri kuruldu bile. İşçi, alacaklarıyla ilgili yalnızca işverenin ikamet ettiği yerdeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk merkezine başvuruda bulunabilecek.