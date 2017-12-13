Taşeronların Kadroya Alınması Haberinin Ardından Açıklamalar Devam Ediyor! Her Ayrıntı İnceleniyor!

Taşeron işçilerin kadroya alınmasının kararının ardından hak kaybına uğranmaması en çok dikkat edilen şeylerden oldu. Askerde olan veya doğum izninde olanlar bu haktan yararlanabilecek ve hak kaybına uğramayacak.

Kamuda yaklaşık 850 bin taşeron çalışan vardı ve hükümet bu çalışanların hepsinin kadroya alınması için talimat vermişti. Düzenlemeye ilişkin son şeklin verilmesi ile ilgili gelişmeler sürüyor. Hükümet değerlendirmelerine devam ediyor.

En son Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında bir toplantı düzenlenmiş ve burada sendikaların görüş ve önerileri alınmıştı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal söz konusu toplantıda yer almıştı. Bu toplantıda üç aylık geçiş dönemine ilişkin ayrıntılar netliğe kavuşmuştu.

Düzenlemede Haksızlığa Uğrayan Olmayacak!

Yapılan bu düzenlemede doğum iznine ayrılmış olan anneler ve askere giden gençler de kapsam altına alındı. Çalışma Bakan, söz konusu sınavın bir eleme sınavı olduğunu belirterek, bu taşeron işçi üyelerine de hak tanınacağını belirtti. Bu söz konusu kişileri iş başı yaptıklarında kadrolu olarak işe alınacağını belirten Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin yasalaşmasıyla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının ve belediyelerin taşeron işçi statüsünde işçi alımı yapamayacaklarını belirtti.

Kadroya geçiş sürecinde İŞKUR aracılığı ile sınav yapılacak. Yalnız bu sınav zorlayıcı bir sınav olmayacak. Bu sınavdan başarılı olanlar da güvenlik soruşturmasından geçerek devlet kadrosundaki yerini alacak. Kadroya geçen işçiler emekliliklerinde 4A kapsamında değerlendirilecek.

Konu ile ilgili detaylar gün geçtikçe tamamlanıyor ve akıllardaki soru işaretleri yanıtlanıyor.