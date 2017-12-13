Taşeron İşçinin Kadroya Alınması Konusunda Esas Alınacak Tarih Açıklandı!

Konu ile ilgili açıklama Bakan Sarıeroğlu’ndan geldi. Sarıeroğlu, taşeron olarak çalışan kişilerin fakatsız ve amasız direkt kadroya geçirileceğini yani kendilerine yapılacak sınav dışında hiçbir şartın koşulmayacağını belirtmişti.

Kadroya geçirilecek kişilerde belirli bir süre o kamu kuruluşunda çalışmış olma şartı önceden aranıyordu ancak artık öyle bir şart sunulmayacak. Aynı şekilde eğitim düzeyi ve yaş gibi kriterler de şartlar için söz konusu olmayacak.

Kadroda esas alınacak tarih 5 Aralık 2017 olarak belirlendi. Bu söz konusu tarih itibariyle herhangi bir kamu kurumunda taşeron işçi statüsünde çalışanlar, kadroya alınmak için yeterli şarta sahip oluyor.

Şartsız Fakatsız Geçiş!

Taşeron işçilerde yapılan ayrımlara bakılmayacak. Yani asıl iş veya yardımcı iş ayrımı yapılmaksızın herkes kadroya alınacak. KİT’lerin haricindeki tüm kamu kurumları ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler bu kapsamda değerlendirilecek. Sürekli çalışmak yeterli olacak.

Taşeron işçilerin kamu işçisi statüsüne geçirilmesin başlarda mevcut şartlarla kadroya alımı gerçekleştirilecek. Ancak bu kadroya alınan işçiler sonrasında toplu iş sözleşmelerinde pazarlık hakkına sahip olabilecek.

Bu kapsamda ne önemli konu iş güvencesinin sağlanması olacak. Ayrıca mevcut maaşlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi de söz konusu olacak.

Taşeron işçiler Ocak ayından önce işlemlerinin tamamlanması halinde yılda %3,5 zam alacak. Ayrıca taşerondan kadroya geçen işçiler kadroya geçtiklerinde yılda 2 maaş yani 52 günlük ikramiye alacaklar. Bu ödeme de kamuya geçen tüm taşeronlara her yıl verilecek. Bu ödeme işçinin maaşına göre hesaplanacak.