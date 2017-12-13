OPEC Ülkelerinin Petrol Üretim Hacmi Düştü
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OPEC Ülkelerinin Petrol Üretim Hacmi Düştü


OPEC Ülkelerinin Petrol Üretim Hacmi Düştü
OPEC Ülkelerinin Petrol Üretim Hacmi Düştü Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-13 Saat: 18:35:42
Anasayfa Eko Gündem OPEC Ülkelerinin Petrol Üretim Hacmi Düştü

OPEC'in ham petrol üretim hacmi, kasım ayında bir önceki aya kıyasla günlük bazda 133 bin varil düştü ve 32 milyon 450 bin varile indi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’in günlük bazda ham petrol üretimi kasım ayında bir önceki aya kıyasla 133 bin varil azalarak 32 milyon 450 bin varil üretim gerçekleştirildi. OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'ndan elde edilen veriler dahilinde, kasım ayında küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 840 bin varil yükselerek, 97 milyon 440 bin varil olarak tespit edildi. Kasım ayında OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük olarak 810 bin varil yükselerek 57 milyon 820 bin varile ulaştı.

OPEC'in ham petrol üretimleri geçtiğimiz ay bir önceki aya kıyasla günlük bazda 133 bin varil düşerek 32 milyon 450 bin varile geriledi. OPEC'in petrol üretimini azaltmasıyla beraberinde kasım ayında küresel petrol üretimi içerisindeki payı da yüzde 33.3'e düştü. Geçtiğimiz ay OPEC ülkeleri arasında ham petrolün en fazla üretildiği yer Nijerya olarak belirlenirken, Angola, Suudi Arabistan, Venezuela ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretiminde azalma olduğu tespit edildi.

2139 Sondaj Kulesi Daha Faaliyete Başladı

OPEC'in öngörüleri doğrultusunda, 2018 senesinde küresel petrol talebi bu seneye kıyasla 1 milyon 510 bin varil artarak günlük bazda 98 milyon 450 bin varile çıkacak. OPEC'in ham petrol talebi ise 2018 senesinde bu seneye kıyasla 300 bin varil yükselerek 33 milyon 200 bin varile ulaşacak. Bahsedilen süreçte OPEC harici ülkelerin petrol arzı günlük 990 bin varile yükselecek ve 58 milyon 810 bin varile ulaşacak. Bunun yanı sıra dünya çapında kasım ayında 2 bin 139 petrol sondaj kulesi işletme faaliyetlerine başladı. Bu sondaj kulelerinin 548 tanesi OPEC üyesi ülkelerde hizmete başladı.

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