Esnaflara Verilen Krediler 23 Milyar Liraya Ulaştı
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Esnaflara Verilen Krediler 23 Milyar Liraya Ulaştı


Esnaflara Verilen Krediler 23 Milyar Liraya Ulaştı
Esnaflara Verilen Krediler 23 Milyar Liraya Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-13 Saat: 18:52:19
Anasayfa Eko Gündem Esnaflara Verilen Krediler 23 Milyar Liraya Ulaştı

Tüfenkci, Kasım ayının ardından esnaf ve sanatkarlara, TESKOMB aracılığıyla veya Halk Bankasından verilen desteklerin tutarının 23 milyar lirayı geçtiğini bildirdi.

Esnaf ve sanatkarların geçimlerini sağlayabilmesi amacıyla destekler sağladıklarını anımsatan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kasım ayının sonlanmasıyla bu vatandaşlara Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla veya Halk Bankasından sağlanan desteklerin tutarının 23 milyar lirayı geçtiğine dikkat çekti.

Ticari görüşmeler maksadıyla Erzurum’a seyahat eden Bakan Tüfenkci'yi Erzurum Havalimanı'nda Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, oda başkanları ve partililer karşıladı.

Esnaflar Yeni İş Olanakları Oluşturuyor

Bakan Tüfenkci, şehirdeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen "Esnaf ve Sanatkarlar Bilgilendirme Toplantısı"na katılımda bulundu. Salona girişi esnasında mehter takımı ile karşılanan Bakan Tüfenkci, bu toplantıda yapmış olduğu konuşmalarda, esnaf ve sanatkarların gelenekleriyle, ahlakıyla, disiplinli çalışmasıyla ve en önemlisi ise birbirlerine destek olmalarıyla medeniyetin gelişmesinde büyük rollerinin olduğunu dile getirdi.

Esnafların hak ve adaleti sağlamak için gerektiği noktada "Ahi Evran, Şeyh Edebali, Fatih Sultan Mehmet ve Çanakkale ruhu" olması anlamına geldiğini söyleyen Tüfenkci, topluma girişimciliği gösteren, sermayesinden çok emeğine ve sanatına güven duyan, Türk ticari faaliyetlerini destekleyen ve bu faaliyetlerin temelini oluşturanların esnaf ve sanatkarlar olduğunu söyledi. Tüfenci, esnafların iş gücü ve piyasa arasındaki açığı kapattığını, yeni iş olanakları sunduğunu, mevcut olan işlerini geliştirdiklerini ve piyasaya yeni mal ile hizmet sunmak olduğunu anlattı. Esnaf ve sanatkarlara sağlanan kredi ve destek sisteminin bugüne kadar görülmeyen noktalara ulaştığına değindi.

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