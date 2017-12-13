İstihdam Sağlayacak Yeni Teşvikler Yolda!
Advert Advert Advert


İstihdam Sağlayacak Yeni Teşvikler Yolda!


İstihdam Sağlayacak Yeni Teşvikler Yolda!
İstihdam Sağlayacak Yeni Teşvikler Yolda! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-13 Saat: 19:14:02
Anasayfa Eko Gündem İstihdam Sağlayacak Yeni Teşvikler Yolda!

İstihdam sağlamak yönünde yapılan teşviklerin incelendiğini ifade eden Bakan Elvan, 2018 senesi için de istihdam sağlamaya yönelik teşvik ve tedbirler alacaklarını bildirdi.

Bu teşvik ve tedbirlerin ilerleyen süreçte bildirileceğini söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, katılımda bulunduğu bir programda gündeme dair soruları cevapladı. Elvan, Orta Vadeli Program (OVP)’den çıkmadan bu tedbirleri almayı sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye'nin üçüncü çeyrek dönemdeki büyüme rakamlarından bahseden Elvan, verilerden gurur duyduklarını, sanayi sektörünün üretimlerinde, iç talep ve yatırımlarda önemli boyutta artışlar gözlemlendiğini dile getirdi. Dördüncü çeyrek dönem için de öngörülerin pozitif yönde olduğuna işaret eden Elvan, sene sonunda yüzde 7'nin üstünde ekonomik büyüme verileri elde edileceğini düşünüyor.

İstihdam sağlamak konusunda Türkiye'nin başarılı bir ülke olduğunu belirten Elvan, işsizlik oranlarını azalttıklarını ve bu yöndeki çalışmalarına da devam edeceklerini söyledi. İşsizlik oranını tek haneye düşürmenin zaman alacağını ifade eden Elvan, OVP'nin sonunda işsizliğin tek haneye düşeceğini öngörüyor. Planlanan süreçten daha erken de tek haneye düşülebileceğine işaret eden Elvan, bunun için çalışmalarının çok olduğunu fakat iş gücüne katılım oranının bu seviyede, bu ivmeyle sürmesinin işsizlik oranını düşürmekte daha zor olduğuna değindi.

Enflasyon Aydan Aya Düşecek

Yüksek enflasyon oranlarıyla mücadeleyi de sürdürdüklerini ifade eden Elvan, enflasyonun yükselmesine neden olan en temel unsurların, kur oynaklığı, petrol ve gıda fiyatları olduğunu dile getirdi. Gıda fiyatları için bazı tedbirlerin alındığına işaret eden Elvan, alınan bu tedbirlerin bir bölümünün yürürlüğe girdiğini, bir bölümünün ise 2018 senesi mayıs, haziran aylarında yürürlüğe gireceğini söyledi. Alınan tedbirler sonucunda özellikle gıda sektöründeki sevk zincirini regüle edeceklerini ve bu fiyat oynaklıklarına da engel olunacağını belirtti. Baz etkisinin önemine değinen Elvan, aralık ayı itibarıyla enflasyonun düşüş eğilimine geçeceğini ve bu düşüşlerin ocak, şubat, mart aylarında da devam edeceğini belirtti.

 

Lütfi Elvan İstihdam Teşvik Tedbir Orta Vadeli Program
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek