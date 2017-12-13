İstihdam Sağlayacak Yeni Teşvikler Yolda!

Bu teşvik ve tedbirlerin ilerleyen süreçte bildirileceğini söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, katılımda bulunduğu bir programda gündeme dair soruları cevapladı. Elvan, Orta Vadeli Program (OVP)’den çıkmadan bu tedbirleri almayı sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye'nin üçüncü çeyrek dönemdeki büyüme rakamlarından bahseden Elvan, verilerden gurur duyduklarını, sanayi sektörünün üretimlerinde, iç talep ve yatırımlarda önemli boyutta artışlar gözlemlendiğini dile getirdi. Dördüncü çeyrek dönem için de öngörülerin pozitif yönde olduğuna işaret eden Elvan, sene sonunda yüzde 7'nin üstünde ekonomik büyüme verileri elde edileceğini düşünüyor.

İstihdam sağlamak konusunda Türkiye'nin başarılı bir ülke olduğunu belirten Elvan, işsizlik oranlarını azalttıklarını ve bu yöndeki çalışmalarına da devam edeceklerini söyledi. İşsizlik oranını tek haneye düşürmenin zaman alacağını ifade eden Elvan, OVP'nin sonunda işsizliğin tek haneye düşeceğini öngörüyor. Planlanan süreçten daha erken de tek haneye düşülebileceğine işaret eden Elvan, bunun için çalışmalarının çok olduğunu fakat iş gücüne katılım oranının bu seviyede, bu ivmeyle sürmesinin işsizlik oranını düşürmekte daha zor olduğuna değindi.

Enflasyon Aydan Aya Düşecek

Yüksek enflasyon oranlarıyla mücadeleyi de sürdürdüklerini ifade eden Elvan, enflasyonun yükselmesine neden olan en temel unsurların, kur oynaklığı, petrol ve gıda fiyatları olduğunu dile getirdi. Gıda fiyatları için bazı tedbirlerin alındığına işaret eden Elvan, alınan bu tedbirlerin bir bölümünün yürürlüğe girdiğini, bir bölümünün ise 2018 senesi mayıs, haziran aylarında yürürlüğe gireceğini söyledi. Alınan tedbirler sonucunda özellikle gıda sektöründeki sevk zincirini regüle edeceklerini ve bu fiyat oynaklıklarına da engel olunacağını belirtti. Baz etkisinin önemine değinen Elvan, aralık ayı itibarıyla enflasyonun düşüş eğilimine geçeceğini ve bu düşüşlerin ocak, şubat, mart aylarında da devam edeceğini belirtti.