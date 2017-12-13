MİLGEM’lerin İhracatına Dair Görüşmelerde Sona Gelindi
Advert Advert Advert


MİLGEM’lerin İhracatına Dair Görüşmelerde Sona Gelindi


MİLGEM’lerin İhracatına Dair Görüşmelerde Sona Gelindi
MİLGEM’lerin İhracatına Dair Görüşmelerde Sona Gelindi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-13 Saat: 19:29:51
Anasayfa İthalat&İhracat MİLGEM’lerin İhracatına Dair Görüşmelerde Sona Gelindi

Türkiye'nin MİLGEM korvetlerinin ihraç edilmesine dair Suudi Arabistan ve Pakistan ile beraber yürütülen sözleşme görüşmeleri sona erdi.

Türk savunma sanayisinin son zamanlarda en dikkat çekici ürünlerinden biri olan Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM)’in ihraç edilmesi yönündeki çalışmalar tamamlandı. Türkiye, belirli bir zamandan beri donanmasını revize etmek ve güçlendirmek isteyen ülkelerle MİLGEM'lerin ihracatına dair görüşmeler yapmakta. Bu görüşmeler dahilinde, Suudi Arabistan'a 5 adet, Pakistan'a 4 adet MİLGEM'in ihraç edilmesine dair sözleşme çalışmaları yapıldı. İmzalanacak sözleşmelerle ilgili önemli mesafeler alındı. Bunun yanı sıra her iki ülkeyle de sözleşmelerin imzalanma aşamasına gelindiği bildirildi.

Kolombiya Deniz Kuvvetlerinin yeni Fırkateyn Tedarik Programı'na talip olan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi (STM), tedarik makamının 3 şirketin de içinde olduğu kısa listeyi açıklamasını beklemekte. STM'nin ihaleye katılacak büyük rakiplerinden ayrılarak kısa listeye kalacağı düşünülmekte. Buna ek olarak STM, Körfez ülkelerindeki çalışmalarına göre Kuveyt Deniz Kuvvetlerinin korvet ve modernizasyon projeleriyle de yakından ilgilenmekte.

Yoğun İlgi Veya Talepler Sonuca Ulaşmakta Yeterli Değil

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda STM Genel Müdür Yardımcısı Murat İkinci, Kuveyt'te gerçekleştirilen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na ve bu bölgedeki çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Çoğu ülkenin MİLGEM'e gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden İkinci, yoğun ilginin, teknik yönden güçlü olmanın ve önerilerin çok iyi olmasının sonucu belirlemekte yeterli olmadığını dile getirdi. Sürece etki eden başka unsurların da olduğuna dikkat çeken İkinci, uzun zamandan beri MİLGEM'lerin ihracatı için çalıştıklarını belirtti. Somut sonuçlar elde edilmesi için çalışmalarını devam ettireceklerini belirten İkinci, geçici ilginin ya da yoğun talebin sonuç elde etmekte yeterli olmadığını vurguladı. İkinci, uzun vadeli ve sıkı takibe devam edeceklerini bildirdi.

MİLGEM Körfez Savunma Ve Havacılık Fuarı STM Murat İkinci Fırkateyn Tedarik Programı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek