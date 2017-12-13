MİLGEM’lerin İhracatına Dair Görüşmelerde Sona Gelindi

Türk savunma sanayisinin son zamanlarda en dikkat çekici ürünlerinden biri olan Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM)’in ihraç edilmesi yönündeki çalışmalar tamamlandı. Türkiye, belirli bir zamandan beri donanmasını revize etmek ve güçlendirmek isteyen ülkelerle MİLGEM'lerin ihracatına dair görüşmeler yapmakta. Bu görüşmeler dahilinde, Suudi Arabistan'a 5 adet, Pakistan'a 4 adet MİLGEM'in ihraç edilmesine dair sözleşme çalışmaları yapıldı. İmzalanacak sözleşmelerle ilgili önemli mesafeler alındı. Bunun yanı sıra her iki ülkeyle de sözleşmelerin imzalanma aşamasına gelindiği bildirildi.

Kolombiya Deniz Kuvvetlerinin yeni Fırkateyn Tedarik Programı'na talip olan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi (STM), tedarik makamının 3 şirketin de içinde olduğu kısa listeyi açıklamasını beklemekte. STM'nin ihaleye katılacak büyük rakiplerinden ayrılarak kısa listeye kalacağı düşünülmekte. Buna ek olarak STM, Körfez ülkelerindeki çalışmalarına göre Kuveyt Deniz Kuvvetlerinin korvet ve modernizasyon projeleriyle de yakından ilgilenmekte.

Yoğun İlgi Veya Talepler Sonuca Ulaşmakta Yeterli Değil

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda STM Genel Müdür Yardımcısı Murat İkinci, Kuveyt'te gerçekleştirilen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na ve bu bölgedeki çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Çoğu ülkenin MİLGEM'e gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden İkinci, yoğun ilginin, teknik yönden güçlü olmanın ve önerilerin çok iyi olmasının sonucu belirlemekte yeterli olmadığını dile getirdi. Sürece etki eden başka unsurların da olduğuna dikkat çeken İkinci, uzun zamandan beri MİLGEM'lerin ihracatı için çalıştıklarını belirtti. Somut sonuçlar elde edilmesi için çalışmalarını devam ettireceklerini belirten İkinci, geçici ilginin ya da yoğun talebin sonuç elde etmekte yeterli olmadığını vurguladı. İkinci, uzun vadeli ve sıkı takibe devam edeceklerini bildirdi.