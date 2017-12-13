Türk Hazır Giyim Sektörünün Gözü İskandinav Ülkelerinde

İHKİB'nin yapmış olduğu açıklamalar dahilinde, hazır giyim sektöründen şirketler İskandinavya pazarına girmeyi hedefliyor. Açıklamalarda konuya dair değerlendirmede bulunan İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe, Danimarka’nın Herning ve Kopenhag şehirlerinde Türkiye’den 15 büyük hazır giyim firmasının, ülkenin orta ve üst segmentinden markalarla temas kurduklarını ifade etti.

Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İHKİB’in Danimarka’da muadil kuruluşu olan "Denmark Fashion Instute" ile iş birliği içinde yürütülen "Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti" programı kapsamında, iki gün içinde 200’den fazla görüşme sağlandı. İskandinav ülkelerinin Türk hazır giyim ihracatında ilk 10 ülkenin arasında bulunduğuna dikkat çeken Gültepe, Türkiye adına oldukça kritik olan bu zengin pazardan alınacak payı daha da arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

2 Sene İçinde 1 Milyar Dolar Değerinde İhracat Gerçekleştirilecek

İki hafta önce İsveç’e düzenlenen gezinin bir benzeri ticaret heyeti ile birlikte bu defa Danimarka’ya düzenlendi. Günümüzde 425 milyon dolar değerindeki Danimarka ihracatlarını kısa dönem içinde 500 milyon dolar bandının üstüne çıkaracaklarına işaret eden Gültepe, ilerleyen süreçte İskandinavya’nın diğer iki ülkesi olan Norveç ve Finlandiya’yı da bu tura dahil edeceklerini bildirdi. Bu sayede toplam 800 milyon dolarlar bandında seyreden İskandinav ülkelerine yapılan ihracat, 2 sene içinde yüzde 25 oranında yükselecek ve 1 milyar doları aşacak.

İskandinav ülkelerinin fiyat politikası sebebiyle alımlarını genellikle Uzak Doğu’dan yaptığına dikkat çeken İHKİB AB, ABD, Uzak Doğu Fuarlar ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Özkan Karaca, bu alışveriş alışkanlığını hızlı moda, nitelikli üretim ve hızlı teslimat ile değiştireceklerini söyledi. Açıklamalarda bulunan Karaca, İskandi̇nav ülkeleri̇ne Türk hazır gi̇yi̇m sektörünün 2016 senesinde gerçekleştirmiş olduğu ihracatın, Danimarka'ya 425 milyon dolar, İsveç'e 237.6 milyon dolar, Finlandiya'ya 63.5 milyon dolar ve Norveç'e 58.8 milyon dolar tutarında olduğunu anımsattı.