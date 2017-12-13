13 Aralık Çarşamba Günü BIST 100 Endeksi Günü Nasıl Sonlandırdı?

BIST 100 endeksi, Salı günündeki kapanışına kıyasla 896.34 puan düştü. Endeksin toplam işlem hacminin 5.4 milyar lira seviyesinde olduğu tespit edildi. Bankacılık endeksi yüzde 1.51 oranında, holding endeksi yüzde 1.46 oranında değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri içinde en çok artan endeks, yüzde 0.94 ile iletişim sektör endeksi, en çok düşüş yaşayan endeks ise yüzde 5.07 ile madencilik olarak gözlemlendi. Güne olumlu bir seyir izleyerek başlayan Borsa İstanbul (BIST)’de, BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüşlerden aldığı destekle 109.592.58 puana kadar çıktı. Ekonomistlerin direnç seviyesi olarak belirlediği 109.300 seviyesinin üstünde seyreden satışlarla düşüşe geçen endeks, 108.000'in hemen üstünde sabitlendi.

Ekonomistler, açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) verilerinin izleneceğini ifade etti. 14 Aralık Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz kararlarının piyasaların seyrine dair belirleyici unsurlar olacağını söyledi. ECB ve BOE'den bir faiz değişikliği kararı beklenmediğini belirten ekonomistler, teknik olarak BIST 100 endeksinin 109.300 seviyesinin direnç konumunda, 106.400 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Borç Verme Faiz Oranında Artış Öngörülmekte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin 14 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dair anketini oylayan ekonomistler, GLP borç verme faiz oranında 100 baz puan artışı öngörmekte. Ekonomistlerin tümü GLP borç verme faiz oranında artış öngörmekteyken, beklentiler 75-225 baz puan aralığında bulunuyor. TCMB, PPK'nın ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 8 oranında, faiz koridorunun alt ve üst bandını ise sırayla yüzde 7.25 ve yüzde 9.25 oranında, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12.25 oranında sabit bırakmıştı.