En Çok Tasarruf Yapan Ailelerin Elektrik Faturası Ödenecek!

CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin yapmış olduğu açıklamalar dahilinde, enerjinin verimliliğine dair farkındalık yaratmak amacıyla "Tasarruf Ediyorum Projesi" oluşturuldu. CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta ortaokul öğrencileri için "Enerjide Tasarruf ve Yöntemleri" konulu eğitim seminerleri verdiklerini ve enerji tasarrufu bilincini genç nesillere aktarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Tasarruf bilincini ailelere de aktarmak ve enerjinin gereksiz kullanımına engel olmak hedefiyle "Tasarruf Ediyorum Projesi"ni faaliyete soktuklarını ifade eden Tekin, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 2017 senesinde 2016 senesine kıyasla en çok enerji tasarrufu sağlayan abonelerin 2018 senesinde elektrik tüketiminin 12 bin kilovatsaate kadar olan kısmının şirket tarafından karşılanacağını söyledi.

Başvuru Koşulları

Projeye katılmak isteyen tüketicilerin mesken abonesi olması, 2 sene aynı adreste ikamet etmiş olması ve ailede en az bir öğrencinin olmasının gerektiğine dikkat çeken Tekin, 2017 senesinde en çok elektrik tasarrufu yapan Sivas, Tokat ve Yozgat’taki ilk 10 aile arasından birinci olan ailenin bin kilovatsaat, ikinci ailenin 750 kilovatsaat, üçüncü ailenin 500 kilovatsaat, diğer ailelerin ise 250 kilovatsaatlik enerji tüketimlerini CK Çamlıbel Elektrik’in ödeyeceğini bildirdi. Projeye katılmak isteyen tüketiciler, Nisan 2017 tarihi dahil olacak şekilde Eylül 2017 tarihine kadar 6 aylık elektrik tüketimlerini ibraz ederek CK Çamlıbel Elektrik'e başvuruda bulunabilir. Teknik incelemeler sonucunda en çok enerji tasarrufu yapan aileler belirtilen fırsatlardan faydalanabilecek.