13 Aralık Çarşamba Altın Fiyatları Nasıl Bir Seyir İzlemekte?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP)’de altının kilosu 153 bin liraya ulaştı. Altın piyasasında 7 işlem için 34 milyon 596 bin 207.06 lira tutarında ve 52 işlemde 69 milyon 665 bin 626.56 dolar tutarında işlem hacmi tespit edildi. Gümüş piyasasında ise tek bir işlemde 399 bin 638.17 lira tutarında ve 1 işlemde 508 bin 624.81 dolar tutarında işlem hacmi belirlendi. Altın borsasında 13 Aralık Çarşamba gününde en çok işlem yapan kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türki̇ye Cumhuri̇yet Merkez Bankası, Nadi̇r Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad. ve İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ olarak belirlendi. BIST Altın Endeksi, önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.08 oranında değer kaybı yaşadı.

Altının gramaj fiyatı güne azalarak başlamasından sonra 153.5 lira seviyesinde sabitlendi. Salı günü dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselmelerin etkisi altında kalarak alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gramaj fiyatı, Çarşamba gününü bir önceki günün kapanışına göre yüzde 0.39 artarak 153.9 liradan sonlandırdı.

Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 252 liradan, Cumhuriyet altını 1.027 liradan alıcılara sunuldu. Asya piyasalarında Çarşamba gününe yatay seyir izleyerek başlayan altının ons fiyatı ise aynı saatlerde önceki günün kapanışına göre düşerek 1.244 dolardan işlem görmekte.

Güncel Altın Fiyatları;

- Gram altın alış fiyatı 153.05 liradan, satış fiyatı 153.16 liradan

- Çeyrek altın alış fiyatı 244.88 liradan satış fiyatı 250.42 liradan

- Tam altın alış fiyatı 999.48 liradan satış fiyatı 1009.68 liradan

- Cumhuriyet altını alış fiyatı 1.015.00 liradan satış fiyatı 1.025.00 liradan

- Yarım altın alış fiyatı 488.22 liradan satış fiyatı 500.85 liradan işlem görmekte.