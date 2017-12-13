2019’dan Sonra Word Bank Petrol Ve Doğalgaz Projelerini Finanse Etmeyecek!
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2019’dan Sonra Word Bank Petrol Ve Doğalgaz Projelerini Finanse Etmeyecek!


2019’dan Sonra Word Bank Petrol Ve Doğalgaz Projelerini Finanse Etmeyecek!
2019’dan Sonra Word Bank Petrol Ve Doğalgaz Projelerini Finanse Etmeyecek! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-13 Saat: 22:12:21
Anasayfa Bankalar 2019’dan Sonra Word Bank Petrol Ve Doğalgaz Projelerini Finanse Etmeyecek!

Dünya Bankası, iklim değişikliğiyle mücadele etmek sebebiyle 2019 senesinden sonra petrol ve doğalgaz projelerini finanse etmeyi sonlandıracağını bildirdi.

İklim değişikliklerine karşı mücadele sebebiyle 2019’un ardından petrol ve doğalgaz projelerini finanse etmeyi bırakacağını ilan eden Dünya Bankası (Word Bank), gelişmekte olan ülkelerde petrol ve doğalgaz aramalarına destek için milyonlarca dolar tutarında finansman sağlayan kurumun aldığı bu karar enerji sektörüne doğrudan etki edecek.

İngiliz Telegraph gazetesinin düzenlediği haber kapsamında, Dünya Bankası'na ek olarak üç kurumu daha ilgilendiren Dünya Bankası Grubu, duyuruyu Paris'te gerçekleştirilen İklim Zirvesi'nde bildirdi. Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, iklim değişikliklerinin günden güne dünya için daha öncelikli bir ekonomik, sosyal ve varoluşsal tehdide dönüştüğünü dile getirdi.

Enerji Kaynaklarının Aranmasına Teşvik Edici Bir Karar

Paris Anlaşması'nın taraflarından olan ülkelerin imzalanan anlaşmanın taahhütlerini yerine getirmelerine kolaylık sağlamak maksadıyla verilen karar, gelişmekte olan ülkelerde enerji kaynaklarının aranmasına teşvik verecek. Bu kararlar, Dünya Bankası Grubu politikalarında önemli bir değişimin göstergesi niteliğinde. Fakat alınan bu kararların, gelişmekte olan ülkelerde petrol ve doğalgaz aramalarının yönetimi konusunda problemleri de beraberinde getirme ihtimali var.

Dünya Bankası'nın günümüze kadar doğalgaz ve petrol aramaları için özel sektör alanına verdiği finansmanların tutarı 961 milyon dolara yaklaştı. Dünya Bankası Grubu'nun oluşturduğu 280 milyar dolarlık fonun yüzde 2'lik bölümü, petrol ve doğalgaz aramalarına ayrılmış vaziyette.

Dünya Bankası Grubu'nun 2016 senesinde petrol ve doğalgaz çalışmaları için finansman sağladığı ülkeler içinde Kenya ve Arjantin bulunuyor. Word Bank, Kenya'da bulunan Afrika Petrol Şirketi'nin petrol aramalarına 50 milyon dolar tutarında, Arjantin'de petrol arama çalışması yapan Pan American enerji şirketine de 120 milyon dolar tutarında ödenek vermişti. Bir diğer yandan kurumun, bazı fakir ülkelerde Paris Anlaşması koşullarına uygun hareket etmesi durumunda finansman sağlamayı sürdürebileceğini de ifade etti.

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