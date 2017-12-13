Kira Geliri Vergileri Yükseltildi!

Torba yasanın yürürlüğe girmesiyle getirilen değişikliklere dair değerlendirme yapan Mazars Denge İstanbul Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, kira gelirlerinden düşülecek olan giderlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri olan götürü gider uygulamasında, götürü gider oranının 2017 senesinde de elde edilecek kira gelirlerine uygulanması koşuluyla yüzde 25 oranından yüzde 15 oranına düşürüldüğünü bildirdi.

Bunun sonucunda ev sahipleri kira gelirleri sebebiyle daha fazla vergi ödeyecekler. Kişinin başka bir gelirinin olmadığı düşünüldüğünde, bir gayrimenkulün aylık 2 bin liraya konut olarak kiraya verilmesi halinde yüzde 17 oranında daha çok vergi ödeneceğini bildirdi. Ergin, Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesiyle beraberinde çoğu sektörde yapılan vergi zamlarından birçok vatandaşın etkileneceğini belirtti.

Giderler Yüzde 25’ten Yüzde 15’e Düştü

Yeni düzenlemeye göre, götürü giderinin yüzde 25'den yüzde 15 oranına düşürüldüğünü ifade eden Ergin götürü giderlerine dair açıklamada bulundu. Aylık 2 bin lira kira geliri olan ev 12 ile çarpılıyor, senelik 24 bin lira kira gelirinin elde edildiği tespit ediliyor. Bu kira gelirini kazanmak için yapılan belirli harcamalar oluyor. Eve tadilat yaptırmak, kiracının çıkması durumunda evde oluşan kırık, döküklerin onarımı gibi harcamalar gider olarak sayılıyor. Bu giderler senelik kira geliri olan 24 bin liradan düşülüyor. Bu giderlerin 5 bin lira olması halinde, 19 bin lira üzerinden vergi ödemesi yapılıyor. Kanunlar ise tanıdığı ikinci hak ile gider hesaplaması yapmadan kira gelirinin yüzde 25'lik bölümünü gider olarak yazdırıyor. Bunun sonucunda senelik gelir olan 24 bin liranı yüzde 25'lik oranı gider olarak kaydediliyor. 24 bin liranın gideri olan 6 bin liraya göre, kira vergisi 18 bin liradan hesaplanıyor. Yürürlüğe giren Torba Yasa ile kanunda yapılan değişiklik sonucu bu yüzde 25’lik oran yüzde 15'e düşürüldü. Bu durumda ev sahibi eskiden daha fazla gider gösterecekken şimdi daha az gider kaydedilecek ve kira vergisi daha fazla ödenecek.