Zorlu Holding Enerji Yatırımlarına 700 Milyon Dolar Kaynak Ayırdı

2018 senesinde Türkiye'de 700 milyon dolar civarında enerji yatırımı yapacaklarını ifade eden Zorlu Holding Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, önümüzdeki senenin ikinci yarımında elektrik dağıtım ve doğalgaz santralleri ilk sırada yer almak suretiyle satın alma ve birleşmelerde farklı sektörlere ağırlık vereceklerini bildirdi.

2018 senesinde enerji sektörüne yapacakları yatırımlara ve yeni projelere dair muhabirlere açıklamalarda bulunan Ak, bu sene sektörde yenilenebilir enerji odaklı büyüme gösterdiklerini bildirdi. Ak, 2018 senesinde akıllı dönüşüm uygulamaları ve IT sistemlerine 20 milyon dolar ila 30 milyon dolar civarında kaynak ayırmayı düşündüklerini anlattı.

Bu sistemlerin akıllı şebekelerle hatta özellikle elektrikli otomobil uygulamaları için kullanılacağını dile getiren Ak, elektrikli araçların artmasıyla şehirlerin fazla arabayı park edecek yer bulamayacaklarını belirtti. Bunun sonucunda araba paylaşımı yaygın bir uygulama olacak. Bireysel elektrikli araçların toplu taşımanın bir parçası olacağını düşünen Ak, günümüzde Çin ve Amerika'da toplu taşımada normal araçların kullanıldığını anlattı. Elektrikli arabanın olması durumunda, evin bulunduğu bölgeden çalıştığınız bölgeye giden insanlara internetten ulaşılabileceğine değinen Ak, bunun için geliştirilen uygulamaların olacağını söyledi.

Yeni Sektör Alanlarına Yatırımlar Yapılacak

İlerleyen süreçte elektrikli araçların modelinin arka planda kalacağını belirten Ak, vatandaşın arabanın modelini beğendiği için değil, uygun fiyatlı ve masrafı daha az olduğu için tercih edeceğini ifade etti. Otonom araçlar piyasaya sürüldüğünde ise daha farklı olacağını dile getiren Ak, bunların gelecekte gerçekleşeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin elektrikli otomobile dair bu yeni sürece bir şekilde uyum sağlaması gerektiğine işaret eden Ak, Zorlu Holding’in hızlı şarj istasyonları, akıllı şebekelerde mobil uygulamaların geliştirilmesi ve elektrikli araç platformu oluşturulması gibi çoğu sektöre girmeyi hedeflediğini iletti.