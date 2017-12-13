Türk Bankacılık Sektörüne İlişkin Değerlendirmeler

Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne, QNB Finansbank'ın 2017 senesindeki performansına ve 2018 senesine dair değerlendirmede bulunan Güzeloğlu, Türk bankacılık sektörü aktiflerinin 2016 senesinde yüzde 15.8 oranında büyüyerek 2 trilyon 731 milyar liralık hacme sahip olduğunu, 2017 senesinin üçüncü çeyrek dönemindeki aktif büyüklüğün ise 3 trilyon 54 milyar liraya ulaştığını dile getirdi. Güzeloğlu, bankacılık sektöründe aktiflerin senelik bazdaki artış ivmesinde, toplam aktiflerin nerdeyse yüzde 65'lik kısmına tekabül eden kredi büyümelerinin belirleyici unsur olduğuna dikkat çekti.

Kredilerin 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 23.9 oranında arttığına ve 1 trilyon 994 milyar liraya ulaştığına işaret eden Güzeloğlu, Eylül 2017 tarihinden sonra sektörün net dönem karının 37 milyar lira olarak tespit edildiğini aktardı. Bankacılık sektörünün öz kaynak karlılığı yüzde 14.4 oranında, aktif karlılığı yüzde 1.6 oranında ve sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17.2 oranında gerçekleşti.

Bu sene Kredi garanti Fonu (KGF) destekleri sayesinde yüzde 20'yi geçecek kredi büyümesinin, önümüzdeki sene yüzde 15 oranında gerçekleşeceğini öngören Güzeloğlu, maddi şartlardaki sıkılaşma ve kısa vadeli faizlerdeki artış beklentisi yönergesinde karlılıkta bu seneye kıyasla düşüş olacağını belirtti.

KOBİ’lere Verilen Krediler 197 Milyar Liraya Ulaştı

KGF kefaletli kredilere dair muhabirlere açıklamalarda bulunan Güzeloğlu, hükümetin aldığı kararların ekonomik tedbirler ve bankacılık sektörünün büyümesine verdiği destek üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu anlattı. KFG'ye yapılan ek devlet katkısı sayesinde oluşturulan kredi hacminin etkin bir rol aldığına işaret eden Güzeloğlu, KGF dahilinde Ekim 2017 tarihi itibarıyla 220 milyar liralık kefaletle 197 milyar lira tutarında kredi verildiğini açıkladı. Bu kredilerin ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerde önemli miktarda büyüme ve yatırım fırsatı verdiğine değinen Güzeloğlu, bu sebeple KGF’nin hedefine ulaştığını dile getirdi.