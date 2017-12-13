FED Gösterge Faizini Yükseltti!

Fed yetkilileri, ekonomistlerin beklediği faiz artırımını uyguladı ve 2018 senesi için üç faiz artırımı yolundaki tahminlerde değişiklik yapmamalarına rağmen 2018 senesine dair büyüme tahminlerini arttırdı. Washington'da düzenlenen ve iki gün süren toplantından sonra açıklamalarda bulunan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), kasırgalarla alakalı dalgalanmaların ortalaması hesaplandığında, istihdam artışının güçlü bir seyir izlediğini ve işsizlik oranının daha da azaldığını bildirdi. Enflasyonun kısa süreçte Fed'in yüzde 2 oranında öngördüğü hedefinden daha düşük geleceğini, fakat orta vadeli dönemde hedefin istikrarlı olacağını ifade etti.

İkiye karşın yedi oy ile alınan bu karar neticesinde, Fed faizi bu sene üçüncü defa arttırmış oldu ve faiz hedef aralığını yüzde 1.00 ila 1.25'ten yüzde 1.25 ila 1.50'ye yükseltti. Politika sıkılaştırmasının yanı sıra FED, merkez bankası bilançosundaki aylık daraltma politikasının, daha önceden planlandığı şekilde, Ocak ayının ardından 10 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseltileceğini doğruladı.

İş Gücü Piyasası Durgunlaşacak

Yapılan açıklamalardaki en önemli konu, FED'in bir önceki açıklamasında söylediği işgücü piyasasının daha da güçlenmesini beklediğine dair söyleminden bahsetmemesi oldu. Bu konu yerine, para politikasının, işgücü piyasasının güçlü kalmasına destek sağlayacağı söylendi. Bu verilerden yola çıkıldığı zaman, FED yetkililerinin işgücü piyasasındaki olumlu havanın durağanlaşmasını düşündükleri anlamına geliyor. Şubat ayında yerini FED Guvernörü Jerome Powell'a verecek olan Fed Başkanı Janet Yellen, TSİ 22:30 sularında son basın toplantısı gerçekleştirecek.

Politika ayarlamaları ve yapmış olduğu açıklamalar aracılığıyla, FED büyümeye dair pozitif haberlere ve aşamalı daralmayı destekleyen işsizlik oranına cevap verme ve politika yapıcılarda endişelere sebep olan enflasyondaki kararlı düşük izlenime yönelik temkinli yaklaşımı gösterme konusunda bir denge aramayı sürdürdü.

FED açıklamalarında, kasırgalara dair problemler ve bu problemlerin giderilmesi, son zamanlarda ekonomik faaliyeti, istihdam sağlanmasını ve enflasyonu etkilediğinden bahsedildi. Buna rağmen ulusal ekonomi için görünümü dikkate değer bir fark oluşturmadı. FOMC'nin, ülke ekonomisine dair kısa vadeli tehlikelerin yüksek oranda dengeli olduğu fakat komitenin enflasyondaki gelişmeleri yakından takip ettiği söylemini tekrar etti.