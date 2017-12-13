FED’in Faiz Kararının Ardından Piyasadaki Gelişmeler

Avrupa'da işlem görmekte olan hisse senetleri, yatırımcıların bölgedeki merkez bankalarının kararını ve FED'in politika kararlarını takip etmeleriyle beraberinde Asya hisse senetlerindeki kazançlara ulaşmakta zorlandı.

Stoxx Europe 600 Endeksi, kamu hizmet kurumlarının hisselerindeki kayıpların perakende sektöründeki kazançlardan fazla olması sonucunda düşüşe geçti. Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeksi vadeli kontratlarında değişim olmadı. Asya seansında, Avustralya, Güney Kore ve Hong Kong hisselerinin gösterge endeksleri yükselişe geçerken, Tokyo'da işlem görmekte olan hisseler değer kaybı yaşadı. ABD hisse senetleri, ABD'de dün bildirilen verilerin üretici fiyatlarında enflasyonu göstermesinden sonra tekrar şimdiye kadarki en yüksek seviyelerde sonlandı. Dolar, Ocak 2016 tarihinden günümüze kadar olan en uzun vadeli yükseliş seyrini kapattı. Buna ek olarak ABD para birimi, Senato'da Alabama eyaleti için yapılan ara seçimi Demokrat adayın seçimi kazanması ve bu durumun neticesi olarak Demokrat çoğunluğun azalmasından sonra kaybettiği değerin birazını tekrar kazandı.

FED'in bugün düzenlediği toplantısında gösterge faizini arttırması sonucu ve Avrupa Merkez Bankası (AMB)’nin Perşembe günü düzenlediği toplantıda varlık alımlarını azaltma eğiliminde planlarının detaylarını bildirmesi beklenmekte. 2018 senesi genel görünümüne dair yorumlar, yatırımcıların para politikasının normalleşmesinin küresel varlık fiyatları üstündeki etkilerine yoğunluk vermesiyle beraberinde piyasalarda tüm ilgiyi üstüne çekecek.

Piyasalar Tarafından Takip Edilen Son Gelişmeler;

- FED politika yapıcılarının, ABD'de devam etmekte olan güçlü büyüme verileri, sağlam işgücü piyasası ve enflasyonun yükseleceği yönündeki öngörüleriyle beraberinde, gösterge faiz oranları için belirlediği hedef aralığını yükselteceği düşünülüyor.

- Avrupa Merkez Bankası (AMB)’nin, İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası Perşembe günü para politikası toplantısını yapacak.

- ABD'de bildirilecek olan en kritik veriler arasında Çarşamba günü açıklanacak tüketici enflasyonu ve Perşembe günü açıklanacak perakende satışlar bulunuyor.

- Avrupalı kanun koyucular Brexit'e dair görüşmeler devam ediyor. Kanun koyucular, bir sonraki adımları takip ediyor. Bir diğer yandan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (Nafta)’ya dair görüşmeler başlayacak.