Almanya, Avustralya Ve İngiltere Üçüncü Çeyrek Dönem Ekonomik Verileri

Almanya

Almanya'da GSYİH 2017’nin üçüncü çeyrek döneminde bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0.8 oranında büyüme gösterdi ve yüzde 0 8'lik öncü tahmini doğru çıkardı. Tüketici harcamaları aynı süreçte yüzde 0.1 oranında düştü. Beklentiler ise yüzde 0.2 oranında artış olacağı yönündeydi. Sermaye yatırımları yüzde 0.4 oranında yükselirken, öncü tahmin yüzde 1.4 oranında artacağı yönündeydi.

Senenin üçüncü çeyrek döneminde ihracat yüzde 1.7 oranında artış göstererek yüzde 1 oranındaki öncü tahmini geçti. İthalat yüzde 0.9 oranında yükseldi. Öncü tahminler yüzde 0.8 oranında artacağı şeklindeydi. Almanya'da Federal Çalışma Ajansı’nın Perşembe günü yaptığı açıklamalara göre işsizlerin sayısı Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış şekilde 18 bin kişi azaldı ve 2.476 milyona düştü.

Avusturalya

Avustralya, senenin üçüncü çeyrek döneminde bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0.6 oranında büyüme göstererek yüzde 0.7 oranındaki beklentilere ulaşamadı. Avustralya ekonomisi, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 2.8 oranında büyüme gösterdi. Öncü tahmin, Avustralya ekonomisinin üçüncü çeyrek dönemde senelik bazda yüzde 3 oranında büyümesi yönündeydi. Aynı dönem içinde tüketici tasarrufları yüzde 3.2 oranında yükselirken, tüketici harcamaları bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0.1 oranında artış gösterdi.

İngiltere

İngiltere ekonomisi, senenin üçüncü çeyrek döneminde yüzde 1.5 oranında büyüme gösterdi ve yüzde 1.5 oranındaki uzman tahminine eş değer çıktı. İngiltere'de GSYİH aynı dönemde bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0.4 oranında yükseldi. Ankete katılım yapan ekonomistlerin tahmini büyümenin yüzde 0.4 oranında olacağı yönündeydi. Tüketim harcamaları bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0.6 oranında artarken, kamu harcamaları yüzde 0.3 oranında yükseldi.

İhracat yüzde 0.7 oranında düşüş kaydederken ithalat yüzde 1.1 oranında yükseldi. İngiltere'de enflasyon, Ekim ayında yüzde 3.0 oranında belirlendi ve 5.5 senedeki rekorunu kırdı. Uygun fiyatlı otomobil yakıtı artan gıda maliyetlerini dengeledi. İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi’nin Salı günü yaptığı açıklamalara göre tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 3.0 oranında artarak yüzde 3.1 oranındaki ekonomist beklentilerini karşılamadı.