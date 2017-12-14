Almanya, Avustralya Ve İngiltere Üçüncü Çeyrek Dönem Ekonomik Verileri
Advert Advert Advert


Almanya, Avustralya Ve İngiltere Üçüncü Çeyrek Dönem Ekonomik Verileri


Almanya, Avustralya Ve İngiltere Üçüncü Çeyrek Dönem Ekonomik Verileri
Almanya, Avustralya Ve İngiltere Üçüncü Çeyrek Dönem Ekonomik Verileri Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 00:01:22
Anasayfa Eko Gündem Almanya, Avustralya Ve İngiltere Üçüncü Çeyrek Dönem Ekonomik Verileri

Almanya ekonomisi, 2017’nin üçüncü çeyrek döneminde bir önceki senenin üçüncü çeyrek dönemine kıyasla yüzde 2.8 oranında büyüdü.

Almanya

Almanya'da GSYİH 2017’nin üçüncü çeyrek döneminde bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0.8 oranında büyüme gösterdi ve yüzde 0 8'lik öncü tahmini doğru çıkardı. Tüketici harcamaları aynı süreçte yüzde 0.1 oranında düştü. Beklentiler ise yüzde 0.2 oranında artış olacağı yönündeydi. Sermaye yatırımları yüzde 0.4 oranında yükselirken, öncü tahmin yüzde 1.4 oranında artacağı yönündeydi.

Senenin üçüncü çeyrek döneminde ihracat yüzde 1.7 oranında artış göstererek yüzde 1 oranındaki öncü tahmini geçti. İthalat yüzde 0.9 oranında yükseldi. Öncü tahminler yüzde 0.8 oranında artacağı şeklindeydi. Almanya'da Federal Çalışma Ajansı’nın Perşembe günü yaptığı açıklamalara göre işsizlerin sayısı Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış şekilde 18 bin kişi azaldı ve 2.476 milyona düştü.

Avusturalya

Avustralya, senenin üçüncü çeyrek döneminde bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0.6 oranında büyüme göstererek yüzde 0.7 oranındaki beklentilere ulaşamadı. Avustralya ekonomisi, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 2.8 oranında büyüme gösterdi. Öncü tahmin, Avustralya ekonomisinin üçüncü çeyrek dönemde senelik bazda yüzde 3 oranında büyümesi yönündeydi. Aynı dönem içinde tüketici tasarrufları yüzde 3.2 oranında yükselirken, tüketici harcamaları bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0.1 oranında artış gösterdi.

İngiltere

İngiltere ekonomisi, senenin üçüncü çeyrek döneminde yüzde 1.5 oranında büyüme gösterdi ve yüzde 1.5 oranındaki uzman tahminine eş değer çıktı. İngiltere'de GSYİH aynı dönemde bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0.4 oranında yükseldi. Ankete katılım yapan ekonomistlerin tahmini büyümenin yüzde 0.4 oranında olacağı yönündeydi. Tüketim harcamaları bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0.6 oranında artarken, kamu harcamaları yüzde 0.3 oranında yükseldi.

İhracat yüzde 0.7 oranında düşüş kaydederken ithalat yüzde 1.1 oranında yükseldi. İngiltere'de enflasyon, Ekim ayında yüzde 3.0 oranında belirlendi ve 5.5 senedeki rekorunu kırdı. Uygun fiyatlı otomobil yakıtı artan gıda maliyetlerini dengeledi. İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi’nin Salı günü yaptığı açıklamalara göre tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 3.0 oranında artarak yüzde 3.1 oranındaki ekonomist beklentilerini karşılamadı.

 

Almanya İngiltere Avusturalya Ekonomik Büyüme GSYİH
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek