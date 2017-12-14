ABD Başkanı Trump’tan Büyük Vergi İndirimi Müjdesi!

ABD Başkanı vergi reformuna ilişkin açıklama yaptı. Donald Trump, seçim öncesi verdiği vergi indirimi vaadine işaret ederek, söz konusu en kısa sürede yasallaşacağının sinyallerini verdi.

Kongre, Vergi Tasarısı Konusunda Anlaştı

ABD başkanlığı seçim döneminde de sonrasında da adı gündemden düşmeyen Donald Trump, yeni bir açıklama ile yine ses getirdi. ABD Başkanı bu kez seçim hazırlık döneminde vaat ettiği büyük vergi indirimi müjdesiyle sahneye çıktı. Söz konusu indirimi kapsayan vergi tasarısı üzerinde uzlaşıldığına işaret eden ifade eden Trump, “Kongre vergi tasarısı noktasında anlaşmaya vardı” dedi.

Bilindiği üzere Donald Trump, seçime hazırlık döneminde ABD’li seçmenlere çok sayıda icraat vaat etmişti. Bu vaatlerden en dikkat çekenlerden biride vergi indirimiydi. ABD Başkanı seçim döneminde bu vaadi “Büyük vergi indirimi” olarak adlandırmıştı. Trump işte bu sözüne dikkat çekerek, vergi tasarısında sona gelindi. Tasarının yasal statüye kavuşmasına çok az kaldı. Yasallaşma sürecinin birkaç gün içerisinde neticeleneceğini belirtti.

Tasarıda, çocuk vergi kredisi dahilinde yer alan ebeveynlerinde yer alacağını aktaran ABD Başkanı, tasarının yasallaşması ardından gelir vergisi ödemeyen kişi sayısının artacağına vurgu yaptı. Bu imkandan yararlanan kişi sayının iki katına çıkacağının altını çizdi.

Büyüme Tahmini Yüzde 4’ün Üzerinde

ABD Başkanı’nın açıklamasında büyüme verileri de yer aldı. Yaşanan doğal afetlere gönderme yaparak, “ABD’de etkili olan kasırgalar ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yarattı. Büyümemiz yüzde 4’ü bulabilirdi. Yılsonuna artık sayılı günler kaldı. Bu sorunun cevabı da kısa sürede netlik kazanacak ve ABD’nin büyüme oranını en yakın zamanda öğreneceğiz” dedi.