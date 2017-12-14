Türk Karanfili Rus Gümrüğüne Takıldı!

Rusya, Türk karanfiline yönelik aldığı serbesti kararını, ilgili gümrüklere halen göndermedi. Bu nedenle Türk firmalar Rusya’ya karanfil ihracatına bir türlü başlayamadı.

Gümrük Kapıları Karanfile Açılamadı

Bilindiği üzere Türkiye ile Rusya arasında bundan 2 yıl öncesinde uçak krizi patlak vermişti. Kriz, ticari ilişkilerinde gerilmesine neden olmuş, Rusya Türkiye’den satın aldığı birçok ürüne kısıtlama getirmişti. Geçen yıldan bu yana normalleşme sürecine giren ilişkiler, Rus gümrük kapılarının yeniden Türk ihracatçılara açılmasını sağlamıştı.

Rusya Karanfil İhracatının Önünü Açacak Belgeleri Gümrük Kapılarına Göndermedi

Bir taraftan tüm bu gelişmeler yaşanırken, diğer tarafta ise Türk karanfil ihracatçısı firmaların hala ihracat yapmaya başlayamadığı kaydedildi. Bunun nedeni ise Rus yetkililerin ilgili belgeleri, gümrük kapılarına iletmemesi olarak gösterildi.

Karanfil İhracatının Başlaması İçin İzin Belgeleri Şart!

Konuyla ilgili açıklama yapan Süs Bitkileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı yasal prosedürlerin tamamlandığını, söz konusu belgelerinse gümrük kapılarına gönderilmediğini ifade etti. Osman Bağdatlıoğlu açıklamasında “İlgili yazı gümrüklere gönderilmediği sürece karanfil ihracatı yapamayacağız. Buda bizim için krizin devam ettiği anlamına geliyor” dedi.

2017 yılının son günlerine yaklaştığımız şu güne kadar Türkiye’nin Rusya’ya kayda değer bir karanfil ihracı yapılamadığının altını çizen Bağdatlıoğlu, “Geçmiş yılların verilerini incelediğimizde ihracatımızın 10 milyon dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. 2017 yılının Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde ulaştığımız ihracatsa sadece 100 bin dolar. Türkiye Rusya’ya süs bitkileri kapsamında en çok karanfil ihraç ediyor. Bugünse ihracatın ana kalemi olan karanfil ihracatı ne yazık ki yok denecek kadar az. Bunun nedeni ise Rus pazarındaki payımızı kaybetmemizden kaynaklanıyor. Kriz döneminde Türkiye’nin sahip olduğu pazar payını Kolombiya, Kenya ve İspanya gibi ülkeler sahiplendi. Kaybettiğimiz pazarın yanında gümrük sorunuyla da karşı karşıyayız. Öncelikle bu soruna çözüm bulmalıyız” dedi.