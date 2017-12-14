Faiz Kararı Altına Yaradı! Altın Yükselişe Geçti
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Faiz Kararı Altına Yaradı! Altın Yükselişe Geçti


Faiz Kararı Altına Yaradı! Altın Yükselişe Geçti
Faiz Kararı Altına Yaradı! Altın Yükselişe Geçti Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-14 Saat: 01:52:51
Anasayfa Altın&Döviz Faiz Kararı Altına Yaradı! Altın Yükselişe Geçti

ABD Merkez Bankası toplantısı sona erdi. Toplantıdan faizlerin 25 puan artırılması kararı çıktı. Yapılan açıklamalar ardından alınan karara döviz piyasası ciddi tepkiler vermezken, altın cephesindeki gelişmeler yükseliş yönlü oldu.

ABD Merkez Bankası toplantısı sona erdi. Toplantıdan faizlerin 25 puan artırılması kararı çıktı. Yapılan açıklamalar ardından alınan karara döviz piyasası ciddi tepkiler vermezken, altın cephesindeki gelişmeler yükseliş yönlü oldu.

Faiz Kararı Ardından Dövizdeki Gelişmeler

Kararın açıklanması ardından döviz tarafındaki gelişmeler şöyle gerçekleşti. Dolar karara ciddi bir tepki vermezken, günlük bazdaki değişim yüzde 0,55 oranında oldu. Şu anlardaki işlem fiyatıysa 3 lira 8251 kuruş seviyesinde gerçekleşiyor! Euro gün içerisinde zaten düşüş yönlü hareket etmişti. Kararın açıklanması sonrasında düşüş yönlü seyir devam etti. Euroda günlük bazdaki düşüş yüzde 0,14 oldu. Şu anlardaki işlem fiyatıysa 4 lira 51 kuruş civarında seyrediyor.

Altının Ons Fiyatı Kararla Birlikte Yüzde 0,65 Arttı

ABD Merkez Bankası tarafından alınan karar görüldüğü üzere döviz cephesinde ciddi bir değişime neden olmadı. Fakat altın fiyatları kararın açıklanmasıyla birlikte yükselişe geçti. Altının ons fiyatı kararın duyurulmasından dakikalar önce bin 247 dolar seviyesindeydi. Kararın açıklanması altının ons fiyatının yüzde 0,65 oranında artmasını beraberinde getirdi. Fiyat bir anda bin 252 dolara kadar çıktı. ABD Merkez Bankası başkanlığını yapmakta olan Janet Yellen kararlara yönelik açıklamalara devam ettiği anlarda da altındaki yükseliş hız kesmedi. Altının ons fiyatındaki artış şu anlarda yüzde 84’ü buldu. İşlem fiyatıysa bin 254 dolar seviyesine yükseldi.  artışla

Uluslararası piyasalar baz alındığında döviz cephesinde Euro, Dolar karşısında daha güçlü bir konumda yer alıyor. Euro ile Doalr paritesinin günlük bazdaki değişimi ise yüzde 0,37’lik artış kaydederken, 1 lira 1786 kuruştan değişim yaşıyor.  

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