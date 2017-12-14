Japon Şirketten Bitcoin Kararı! 2018’de Maaşları Sanal Parayla Ödeyecek

2017 yılının yükselen değeri olmayı başaran Bitcoin, maaş ödemelerine de giriş yapmaya hazırlanıyor. Bitcoin ile maaş ödemesi yapacağını duyuran Japon şirket, ilk ödemelerin 2018 yılında yapılacağını açıkladı.

Maaşın Bir Kısmı Bitcoin İle Ödenecek

Sanal para birimlerine olan ilgi her geçen gün biraz artıyor. Yatırımcısına ciddi kazançlar sağlayan bu paralar arasında en çok tercih edilen Bitcoin dikkatleri çekmeyi başarıyor. Bu kapsamda önemli bir adım atan Japon şirket, personel maaşlarında Bitcoin’e geçeceğini duyurdu. Maaşların bir bölümünün sanal para birimi Bitcoin’le yapılacağını açıklayarak, aylık ödemelerinde yeni bir döneme kapı araladı.

İlk Ödeme 2018 Yılının Mart Ayında Yapılacak

Açıklamayı yapan şirketin Japonya’da faaliyet gösteren GMO İnternet Group olduğu öğrenildi. Şirketten yapılan açıklamada yaklaşık 4 bin kadar personelin maaş ödemelerinde Bitcoin kullanılacağı aktarıldı. İlk Bitcoin’li ödemelerin önümüzdeki yılın Martında yapılacağının altı çizildi. Bu ödemenin çalışanların onayıyla yapılacağını belirten GMO İnternet Group yetkilisi, “Bitcoin ödeme seçeneği karşılıklı onay çerçevesinde yapılacak. Çalışanlar diledikleri takdirde bu ödeme türünü tercih etmeyecek. Yani Bitcoin ile maaş ödemesi alma zorunluluğu olmayacak” dedi. Şirketten yapılan açıklamada dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise sanal para birimiyle yapılacak maaş ödemelerinin mevzuata uygunluğu yönünde oldu. GMO İnternet Group, söz konusu ödeme seçeneğinin ülkedeki yasalara uygun olduğunun altını çizdi.

Bitcoin ile Maaş Ödemesi Japon Yasalarına Uygun

Piyasa uzmanları ise söz konusu kararın sanal para birimi Bitcoin’in tüm çevrelerce sindirilmesi adına alındığını belirtti. Maaşların bu para birimiyle ödenmesinin Bitcoin’e olan ilgiyi artıracağı da yapılan açıklamalar arasında yer aldı.