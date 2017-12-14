Hilton, O Bankaya 2 Milyon 35 Bin Adet Hisse Sattı!

Uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar arasında yer alan JPMorgan Chase önemli bir hisse alımı ile dikkat çekti. Banka Hilton Worldwids Holdings hisselerine yenilerini eklediğini duyurdu. Alınan hisselerinse 2 milyon adettin üzerinde olduğu kaydedildi.

JPMorgan Payını Yüzde 3,98’e Çıkardı

JPMorgan Chase 2017 yılının 3. çeyreğinde Hilton Worldwide Holdings’te bulunan hisse payını artırdı. Bankanın satın aldığı net hisse adetinin 2 milyon 35 bin adet olduğu kaydedilirken, bankanın holdingdeki payının yüzde 19 arttığı belirtildi. Uluslararası arenada yer alan JPMorgan Chase son hisse alımları ardından Hilton Worldwide Holdings’teki payını ise yüzde 3,98’e yükselmiş oldu. Bankaya ait Hilton’daki hisselerin toplam değerinin 12 milyon 725 bin 143 dolar olduğuna işaret edildi. Bilindiği üzere Hilton Worldwide Holdings, Hilton otellerinin de sahibi konumunda bulunuyor.

Bilonçodaki Gelir Beklentinin Üzerinde Oldu

Hilton Worldwide Holdings, 2017 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bilançoyu Ekim ayının 26’sında yapmıştı. Yapılan açıklamada Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan dönemde bilançonun 2 milyar 350 milyon dolarlık gelire işaret ettiği duyurulmuştu. Holding’in üçüncü çeyrek gelirine ilişkin beklentisi ise 2 milyar 280 milyon dolar civarında kaydedilmişti. Hilton Worldwide Holdings son durumda 2017’nin üçüncü çeyreğinde yakaladığı gelirle, 2016’nın aynı dönemine yüzde 7’lik fark atmış oldu.

1 Milyon Hisse Hilton Worldwide Holdings’e Geri Dönecek

Şirketin yönetim kurulu tarafından yapılan diğer bir açıklama ise 16 Kasım tarihinde gündeme düştü. Buna göre şirket bir milyar dolarlık hissenin geri döndürülmesi ise yol haritası hazırladığını duyurmuş, programın Kasım ayı itibariyle uygulanacağını belirtmişti.