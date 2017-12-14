Hilton, O Bankaya 2 Milyon 35 Bin Adet Hisse Sattı!
Advert Advert Advert


Hilton, O Bankaya 2 Milyon 35 Bin Adet Hisse Sattı!


Hilton, O Bankaya 2 Milyon 35 Bin Adet Hisse Sattı!
Hilton, O Bankaya 2 Milyon 35 Bin Adet Hisse Sattı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-14 Saat: 03:06:13
Anasayfa Şirketler Hilton, O Bankaya 2 Milyon 35 Bin Adet Hisse Sattı!

Uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar arasında yer alan JPMorgan Chase önemli bir hisse alımı ile dikkat çekti. Banka Hilton Worldwids Holdings hisselerine yenilerini eklediğini duyurdu. Alınan hisselerinse 2 milyon adettin üzerinde olduğu kaydedildi.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar arasında yer alan JPMorgan Chase önemli bir hisse alımı ile dikkat çekti. Banka Hilton Worldwids Holdings hisselerine yenilerini eklediğini duyurdu. Alınan hisselerinse 2 milyon adettin üzerinde olduğu kaydedildi.

JPMorgan Payını Yüzde 3,98’e Çıkardı

JPMorgan Chase 2017 yılının 3. çeyreğinde Hilton Worldwide Holdings’te bulunan hisse payını artırdı. Bankanın satın aldığı net hisse adetinin 2 milyon 35 bin adet olduğu kaydedilirken, bankanın holdingdeki payının yüzde 19 arttığı belirtildi. Uluslararası arenada yer alan JPMorgan Chase son hisse alımları ardından Hilton Worldwide Holdings’teki payını ise yüzde 3,98’e yükselmiş oldu. Bankaya ait Hilton’daki hisselerin toplam değerinin 12 milyon 725 bin 143 dolar olduğuna işaret edildi. Bilindiği üzere Hilton Worldwide Holdings, Hilton otellerinin de sahibi konumunda bulunuyor.

Bilonçodaki Gelir Beklentinin Üzerinde Oldu

Hilton Worldwide Holdings, 2017 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bilançoyu Ekim ayının 26’sında yapmıştı. Yapılan açıklamada Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan dönemde bilançonun 2 milyar 350 milyon dolarlık gelire işaret ettiği duyurulmuştu. Holding’in üçüncü çeyrek gelirine ilişkin beklentisi ise 2 milyar 280 milyon dolar civarında kaydedilmişti. Hilton Worldwide Holdings son durumda 2017’nin üçüncü çeyreğinde yakaladığı gelirle, 2016’nın aynı dönemine yüzde 7’lik fark atmış oldu.

1 Milyon Hisse Hilton Worldwide Holdings’e Geri Dönecek

Şirketin yönetim kurulu tarafından yapılan diğer bir açıklama ise 16 Kasım tarihinde gündeme düştü. Buna göre şirket bir milyar dolarlık hissenin geri döndürülmesi ise yol haritası hazırladığını duyurmuş, programın Kasım ayı itibariyle uygulanacağını belirtmişti. 

hilton worddwids holdings jpmorgan hisse alımı hilton jpmorgan chase
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek