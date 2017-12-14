Şimşek’ten Bitcoin’e Lale Çılgınlığı Benzetmesi

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bitcoin’i “Finans tarihinin en büyük balonu olarak” adlandırdı. Lale dönemi çılgınlığı olan “Lale soğanı” ticaretine işaret ederek, “Bu gibi spekülasyondan uzak durun” uyarısını yaptı.

Mehmet Şimşek Bitcoin Konusunda Uyardı! “Bu Spekülasyonlardan Uzak Durun”

Yüksek kazanç vaat eden sanal para birimleri her geçen gün yeni bir rekora imza atıyor. Yüksek getiri yatırımcıyı cezbederken, uzmanlar yatırımcıları bu paralar hakkında uyarıyor. Sanal paralar arasında en çok ilgiyi üzerine toplayan Bitcoin hakkında sosyal medya hesabından uyarı yapan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Bitcoin’in finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçtiğine vurgu yaptı. Bu para birimlerine yönelik spekülasyonlardan uzak durulması gerektiğine işaret ederek, Bitcoin’de değerin hızla yükselebileceğini ifade ederek, aynı riskin düşüş yönlü olabileceğini de ifade etti. Sert düşüşlerde sistemin çökme noktasına gelebileceğini, hatta çökebileceğine de sözlerine dahil etti.

Şimşek’ten Bitcoin Twiti

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek söz konusu mesajı Twitter hesabından paylaştı. Gün içerisinde de paylaştığı twitte tam olarak “Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir” dedi.

Çinli Yetkililer De Uyardı!

Bitcoin’e yönelik uyarılar yalnızca Türkiye tarafından yapılmıyor. Bu para birimine karşı Japon, Amerikalı ve Çinli uzmanlar ve yetkililere yatırımcıları uyarıyor. Uyarılar dikkatli olunması noktasında birleşirken, ülkelerin Bitcoin’e yönelik attığı net bir tavır ise maalesef ki yok. Tüm bu uyarılar yapılırken, kripto para olarak nitelendirilen Bitcoin yatırımcılarına her gün yenileri ekleniyor.