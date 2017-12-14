Yumurta Üretimi 1,7 Milyon Adete Yükseldi! Fiyatlarsa Yerinde Saydı

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin “Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri” sonuçlarını açıkladı. İstatistiklere göre Ekim ayında tavuk yumurtası üretimi, Eylül ayına kıyasla yüzde 3,8’lik artış kaydetti.

Yumurta Üretimi Yüzde 3,8 Arttı

Tavuk yumurtası üretimi yılın onuncu ayında hem ay bazında hem de yıllık bazda yükseliş sergiledi. Ay bazındaki artış yüzde 3,8’e işaret etti. Bir önceki yılın Ekim ayına göre artış yüzde 3,7 olarak tespit edildi. TÜİK tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Ekim ayının son gününe kadar yurt genelinde üretilen tavuk yumurtası 1 milyar 700 milyon adet olarak belirlendi. Yumurta üretimindeki artış devam ederken, fiyatlarda ciddi bir gerileme ise kaydedilmedi.

Kesilen Tavuk Sayısı Yüzde 23,9 Arttı

TÜİK’in Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri’ne göre Ekim ayında kesime giden tavuk sayısı, Eylül ayına kıyasla yüzde 20,5’lik artış kaydetti. 2016’nın Ekimine göre artış yüzde 23,9’a ulaştı. Ekim ayında kesilen tavuk sayısı ise 106 milyon adet olarak belirlendi.

Hindi Kesimi Yükselişe Geçti

Kümes hayvanlarına dahil olan hindideki Ekim ayı gelişmeleri ise şöyle kaydedildi. Kesilen hindi adeti, Eylüle kıyasla yüzde 20,2 oranında arttı. Kesimhanelerde kesimi yapılan hindi sayısı 512 bin olarak kayda geçti. Bir önceki yılın aynı ayı ile yapılan karşılaştırmada, 2017’nin ekiminde kesilen hindi sayısının yüzde 22,6 fazla olduğu görüldü.

Tavuk eti üretimi konusunda yapılan araştırma sonuçları Eylül ayına yüzde 19,9’luk fark attı. bir önceki yılın Ekim ayı baz alındığında üretimdeki artışın yüzde 25 olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ekim ayında üretilen tavuk eti miktarı ise 185 bin 891 tona işaret etti.

2017’nin Ekiminde hindi eti üretimi hem ay hem de yıl bazında arttı. Ay bazındaki artış yüzde 9,5’i buldu. Yıllık artışsa yüzde 14,2 olarak belirlendi. Üretilen hindi eti ise 4 bin 946 tona ulaştı.