Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Ekim Ayında Arttı

Süt ve süt ürünlerine ilişkin Ekim ayını kapsayan istatistiksel veriler açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelinde üreticiden toplanan inek sütü miktarı toplamda 756 bin 923 tonu buldu.

Ekim Ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretim Sonuçları!

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin “Süt ve Süt Ürünleri Üretimi” sonuçlarını açıkladı. Buna göre toplanan inek sütü miktar bazında, bir önceki yıla yüzde 3,5 oranında artış yönlü olarak fark attı. Aynı dönemler dikkate alındığında ticari süt işletmelerinin içime yönelik süt üretimini yüzde 7,8 oranında arttığını belirleyen TÜİK, üretilen içme sütü miktarının 140 bin 611 ton seviyesinde olduğunu tespit etti.

İnek Peyniri Üretimindeki Artış Dört Dörtlük!

2017 yılının ekiminde süt ürünleri dahilinde yer alan inek peyniri üretiminin arttığı belirlendi. Artış bir önceki yılın Ekim ayına kıyasla yüzde 4,4 oldu. Üretilen inek peyniri miktarıysa 56 bin 233 tona kadar çıktı.

Bu dönemde konun sütü, keçi sütü ve diğer sütlerden üretilen peynir çeşitlerinin 1.799 ton olduğunu belirleyen TÜİK, bir yıllık artışın yüzde 166,8’e kadar ulaştığını kaydetti.

Yoğurt Üretimi Ekim Ayında Düştü

Yoğurt üretimi Ekim ayında mevsiminde etkisiyle düşüşe geçti. Bir yıllık azalış yüzde 0,9 olarak belirlendi. Üretilen yoğurt miktarınınsa toplamda 94 bin 154 ton olduğu ifade edildi. Ayran üretimindeki değişim ise artış yönlü oldu. 2017 ile 2016 yıllarının Ekim ayları karşılaştırıldığında üretimin 2017 Ekiminde yüzde 2,8 oranında arttığı açıklamalar arasında yer aldı. Artış sonrasındaki üretim 62 bin 648 ton olarak kayda geçti.

Ticari süt işletmelerince üreticiden Ekim ayında alınan inek sütündeki yağ oranı ortalamada yüzde 3,4 oldu. Aynı sütlerdeki ortalama protein değeri ise yüzde 3,2’ye işaret etti.