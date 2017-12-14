Avrupa Sanayisi Ekimde Üretime Hız Verdi

Euro Bölgesi Ekim ayında sanayi üretimini artırmayı başardı. Artış Eylül ayına kıyasla yüzde 0,2 oldu. Aynı dönemde Avrupa Birliği de sanayi üretiminde yüzde 0,3’lük artışa ev sahipliği yaptı.

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Beklentiyi Aştı

Avrupa İstatistik Ofisi tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde Euro para biriminin ortak kullanıldığı Euro Bölgesi’nde yer alan ülkeler sanayi üretimini hem ay bazında hem de yıl bazında beklentileri aşacak oranda artırdı.

Avrupa İstatistik Ofisi verileri Ekim ayında gerçekleşen üretimin, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 oranında arttığını gösterdi. Sanayideki artış 2016’nın aynı ayına göre ise yüzde 3,7’lik sıçrama kaydetti.

AB Sanayi Üretimi Bir Yılda Yüzde 4,2 Arttı

19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi gelişmeleri bunlar olurken, 28 üye ülkeye sahip olan Avrupa Birliği de Ekim ayında sanayi üretimine hız verdi. Üretimdeki artış bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında kendini hissettirdi. 2016 yılının Ekim ayı ile yapılan karşılaştırma sonuçları ise yüzde 4,2’lik artışa işaret etti.

Bir Aylık Üretimde Lider İrlanda!

Avrupa Birliğine üye ülkeler arasında Ekim ayında sanayi üretimini en fazla arttıran ülkelerin başında İrlanda geldi. İrlanda Ekim ayı üretimini, Eylül ayına oranla yüzde 10,6 oranında artırmayı başardı. Aynı aylar baz alındığında sanayi üretimi en çok düşen AB ülkesi Malta oldu. Malta üretimi yüzde 6,1 oranında geriledi.

Bir Yılda Sanayi Üretimi En Çok Danimarka’da Azaldı

Bir önceki yılın Ekim ayı ile yapılan karşılaştırmada üretimi en iyi seviyede artıran yine İrlanda oldu. Artışın yüzde 13,4’ü bulduğu kayda geçti. Aynı dönemde sanayi üretimi en çok gerileme kaydeden ülke ise yüzde 2,3’lük oranla Danimarka oldu.

Almanya’daki Ekim ayı sanayi üretimi ise ay baz alındığında yüzde 1,4 oranında geriledi. Yıl bazlı inceleme sonuçları ise yüzde 2,5’lik artışa işaret etti.