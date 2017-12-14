New York Borsası Günü, S&P 500 Haricinde Yükselişle Sonlandırdı

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Açıklama sonrasında New York Borsası günü, S&P 500 endeks değeri dışında yukarı yönlü hareketle sonlandırdı.

Dow Jones Sanayi Endeksi Rekor Üstüne Rekor Kırdı

New York Borsası’nın yakından takip ettiği açıklama ardından Standard & Poor's 500 Endeksi dışındaki hisseler yükselişle günü tamamladı. Borsa kapanışında Dow Jones Sanayi Endeksi’nin yüzde 0,33 oranında arttığı görüldü. Endeks değeri bu artışla 80,63 puan arttı ve bir rekora imza attı. Dow Jones Sanayi Endeksi’nin kapanış puanı 24.585,43 seviyesinden gerçekleşti.

S&P 500 Endeksi 1,26 Puan Kaybetti

Nasdaq Teknoloji Endeksi cephesindeki gelişmelerde yükseliş yönlü oldu. Endeks değeri New York Borsası’nın kapanışında yüzde 0,20’lik artışla 13,48 puan yukarı çıktı. Kapanışta Standard & Poor's 500 Endeksi’nin aşağı yönlü hareket ettiği gözden kaçmadı. Endeks değeri günü yüzde 0,05’lik kayıp ve 1,26 puanlık düşüşle geride bıraktı. S&P 500’ün kapanış puanı ise 2.662,85 puan olarak kayda geçti.

New York Borsası’nda endeks değerlerinin yukarı yönlü hareketinde, ABD Merkez Bankası’nın para politikasına yön veren Federal Açık Piyasa Komitesi tarafından alınan kararlar doğrudan bir etki gösterdi.

Yılın Son Toplantısı Bitti

ABD Merkez Bankası üyeleri bugünkü toplantıyla yılı kapattı. 2017’nin final görüşmesinde üyeler faiz oranının yüzde 1,25 ile 1,50 arasında yükseltme kararı aldı. Söz konusu karara üyelerden ikisi karşı çıktı. Fakat 7 oy neticesinde karar sonuca bağlandı.

Federal Açık Piyasa Komitesi gelecek yılın medyan faiz oranı beklentisini yüzde 2,1 seviyesinde bıraktı. 2019 yılının medyan faiz oranı beklentisiyse yüzde 2,7 oldu.