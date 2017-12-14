New York Borsası Günü, S&P 500 Haricinde Yükselişle Sonlandırdı
Advert Advert Advert


New York Borsası Günü, S&P 500 Haricinde Yükselişle Sonlandırdı


New York Borsası Günü, S&P 500 Haricinde Yükselişle Sonlandırdı
New York Borsası Günü, S&P 500 Haricinde Yükselişle Sonlandırdı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-14 Saat: 07:35:51
Anasayfa Borsa&Finans New York Borsası Günü, S&P 500 Haricinde Yükselişle Sonlandırdı

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Açıklama sonrasında New York Borsası günü, S&P 500 endeks değeri dışında yukarı yönlü hareketle sonlandırdı.

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Açıklama sonrasında New York Borsası günü, S&P 500 endeks değeri dışında yukarı yönlü hareketle sonlandırdı.

Dow Jones Sanayi Endeksi Rekor Üstüne Rekor Kırdı

New York Borsası’nın yakından takip ettiği açıklama ardından Standard & Poor's 500 Endeksi dışındaki hisseler yükselişle günü tamamladı. Borsa kapanışında Dow Jones Sanayi Endeksi’nin yüzde 0,33 oranında arttığı görüldü. Endeks değeri bu artışla 80,63 puan arttı ve bir rekora imza attı. Dow Jones Sanayi Endeksi’nin kapanış puanı 24.585,43 seviyesinden gerçekleşti.

S&P 500 Endeksi 1,26 Puan Kaybetti

Nasdaq Teknoloji Endeksi cephesindeki gelişmelerde yükseliş yönlü oldu. Endeks değeri New York Borsası’nın kapanışında yüzde 0,20’lik artışla 13,48 puan yukarı çıktı. Kapanışta Standard & Poor's 500 Endeksi’nin aşağı yönlü hareket ettiği gözden kaçmadı. Endeks değeri günü yüzde 0,05’lik kayıp ve 1,26 puanlık düşüşle geride bıraktı. S&P 500’ün kapanış puanı ise 2.662,85 puan olarak kayda geçti.

New York Borsası’nda endeks değerlerinin yukarı yönlü hareketinde, ABD Merkez Bankası’nın para politikasına yön veren Federal Açık Piyasa Komitesi tarafından alınan kararlar doğrudan bir etki gösterdi.  

Yılın Son Toplantısı Bitti

ABD Merkez Bankası üyeleri bugünkü toplantıyla yılı kapattı. 2017’nin final görüşmesinde üyeler faiz oranının yüzde 1,25 ile 1,50 arasında yükseltme kararı aldı. Söz konusu karara üyelerden ikisi karşı çıktı. Fakat 7 oy neticesinde karar sonuca bağlandı.

Federal Açık Piyasa Komitesi gelecek yılın medyan faiz oranı beklentisini yüzde 2,1 seviyesinde bıraktı. 2019 yılının medyan faiz oranı beklentisiyse yüzde 2,7 oldu. 

abd merkez bankası new york borsası kapanış standart & poor's 500 endeksi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek