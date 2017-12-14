Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den Bitcoin Hakkında İlginç Açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 3. Ankara Marka Festivali’ne katılarak burada açıklamalarda bulundu. Ankara Ticaret Odası tarafından ATO Congresium’da gerçekleştirilen festivale katılan Zeybekci son zamanların en önemli gündem maddeleri arasında yer alan kripto paralar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların özellikle Bitcoin olarak tanınan ve binlerce çeşidi bulunan sanal paralara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten bakan Zeybekci tüm dünyada milyarlarca dolar işlem hacmine sahip olan sanal paraları saadet zincirlerine belirtti.

Eskiden Ülkemizde de Oluyordu

Programa katılanlara konu hakkında yaptığı açıklamasında Bitcoin’in dünya genelinde bir çılgınlık durumuna geldiğini ifade eden Zeybekci, eskiden ülkemizde de sık sık yaşanan saadet zinciri olaylarını hatırlatarak sanal paraların da bundan farklı olmadığını ifade etti. Zeybekci bu yaşanan çılgınlığın global bir saadet zincirinden farkı olmadığını belirterek bu konuda küçük yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Herhangi Bir Alt Zemini Yoktur

Zeybekci açıklamalarında Bitcoin’in herhangi bir mali karşılığı bulunmamasının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirtirken dünya genelinde devletler tarafından kontrol edilemeyen ve hükmedilemeyen bir para birimi oluşturulması çabasının hükümsüz kalacağını da sözlerine ekledi.

Şimşek de Uyarıda Bulunmuştu

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de sabah Twitter üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada Bitcoin’i tarihin en büyük finans balonlarından biri olarak anılan lale çılgınlığına benzetmişti. Avrupa’da bir dönemde yaşanan soğan çılgınlığı nedeni ile birçok insan zor durumda kalmıştı.