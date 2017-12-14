Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den Bitcoin Hakkında İlginç Açıklama
Advert Advert Advert


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den Bitcoin Hakkında İlginç Açıklama


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den Bitcoin Hakkında İlginç Açıklama
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den Bitcoin Hakkında İlginç Açıklama Hatice Demir - Tarih: 2017-12-14 Saat: 07:53:20
Anasayfa Eko Gündem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den Bitcoin Hakkında İlginç Açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bitcoin bir saadet zinciridir şeklinde açıklama yaparak kripto paralar ile ilgili tartışmalara dahil oldu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 3. Ankara Marka Festivali’ne katılarak burada açıklamalarda bulundu. Ankara Ticaret Odası tarafından ATO Congresium’da gerçekleştirilen festivale katılan Zeybekci son zamanların en önemli gündem maddeleri arasında yer alan kripto paralar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların özellikle Bitcoin olarak tanınan ve binlerce çeşidi bulunan sanal paralara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten bakan Zeybekci tüm dünyada milyarlarca dolar işlem hacmine sahip olan sanal paraları saadet zincirlerine belirtti.

Eskiden Ülkemizde de Oluyordu

Programa katılanlara konu hakkında yaptığı açıklamasında Bitcoin’in dünya genelinde bir çılgınlık durumuna geldiğini ifade eden Zeybekci, eskiden ülkemizde de sık sık yaşanan saadet zinciri olaylarını hatırlatarak sanal paraların da bundan farklı olmadığını ifade etti. Zeybekci bu yaşanan çılgınlığın global bir saadet zincirinden farkı olmadığını belirterek bu konuda küçük yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Herhangi Bir Alt Zemini Yoktur

Zeybekci açıklamalarında Bitcoin’in herhangi bir mali karşılığı bulunmamasının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirtirken dünya genelinde devletler tarafından kontrol edilemeyen ve hükmedilemeyen bir para birimi oluşturulması çabasının hükümsüz kalacağını da sözlerine ekledi.

Şimşek de Uyarıda Bulunmuştu

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de sabah Twitter üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada Bitcoin’i tarihin en büyük finans balonlarından biri olarak anılan lale çılgınlığına benzetmişti. Avrupa’da bir dönemde yaşanan soğan çılgınlığı nedeni ile birçok insan zor durumda kalmıştı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci bitcoin saadet zinciri
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek