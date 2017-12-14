Elektrikli Arabalarda İki Devden iş Birliği Anlaşması
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Elektrikli Arabalarda İki Devden iş Birliği Anlaşması


Elektrikli Arabalarda İki Devden iş Birliği Anlaşması
Elektrikli Arabalarda İki Devden iş Birliği Anlaşması Hatice Demir - Tarih: 2017-12-14 Saat: 08:26:10
Anasayfa Eko Gündem Elektrikli Arabalarda İki Devden iş Birliği Anlaşması

Panasonic ve Toyota elektrikli arabalara gerçekleşen talebin artması üzerine teknolojilerini geliştirmek amacı ile iş birliğine gitmeye karar verdi.

Otomobil üreticilerinin hem alternatif yakıtlara olan ilginin artması hem de piyasadan gelen talebin karşılanması için elektrikli araçlara olan yönelimi artıyor. Bu kapsamda şirketler elektrikli araçlardaki en önemli etken olan pil konusuna sağlıklı çözümler bulabilmek için de farklı metotlar geliştirmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Toyota firması elektrikli araçlarında kullanmak amacıyla Panasonic firması ile iş birliğine giderek emisyon değerleri daha düşük piller elde etmeye çalışacak.

Toyota firması 2020 yılının başlarında üretim hattını tümüyle elektrikli araçlar ile genişletme amacı doğrultusunda hibrit ve yakıt hücreli araçlardaki konsantrasyonunu daha geniş yelpazeye yaymak ve artan batarya ihtiyacını tedarik edebilmek için Panasonic ile dev bir ortaklığa hazırlanıyor.

Batarya Konusunda Otomotiv Endüstrisi Engeller İle Karşı Karşıya

Toyota Başkanı Akio Toyoda otomobil endüstrisinin yeni nesil bataryaların geliştirilmesi sürecinde tek başına hareket edemeyecek kadar çok engel ile karşılaştığını ve bu nedenle pil üretici firmalar ile ortaklık çabası içerisine girmenin iki taraf için de daha iyi bir çözüm yolu sağlayacağını dile getirdi.

1 Milyon Elektrikli Araba Üretilecek

2030 yılında 1 milyon elektrikli ve 4,5 milyon hibrit araç üretmeyi hedeflediklerini belirten Toyota yetkilileri bu ihtiyacı karşılayabilmek için ortaklık arayışı içerisine girdiklerini ifade etti. Dünyanın en büyük araç pili tedarikçisi Panasonic ile ortaklığa giderek yüksek enerji yoğunluğuna sahip prizmatik ve düz kese şeklinde bataryalar üretmeyi hedeflediklerini açıklayan Toyota yetkilileri 2022 yılı itibari ile elektrikli araba bataryaları için talebin 22 milyar dolar seviyesine çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

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