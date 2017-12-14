Yargıtay’dan Çifte Maaş Uygulamasına Ret Kararı
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Yargıtay’dan Çifte Maaş Uygulamasına Ret Kararı


Yargıtay’dan Çifte Maaş Uygulamasına Ret Kararı
Yargıtay’dan Çifte Maaş Uygulamasına Ret Kararı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-14 Saat: 08:44:07
Anasayfa Eko Gündem Yargıtay’dan Çifte Maaş Uygulamasına Ret Kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir kadının vefat etmiş kocası ve babasından aynı anda maaş alma talebini reddetti.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yeni bir içtihat oluşturarak her ikisi de SSK’lı olan ve 1997 yılında ölen kocası ve 1986 yılında ölen babasından dolayı aylık bağlanması için 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuran kadının sadece bir kişiden aylık alabileceğine dair bir karara imza attı.

Mahkeme Süreci 5 Yıldız Devam Ediyordu

2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuran kişi hem babasından hem de vefat etmiş kocasından emekli aylığı almak istediğini belirtti. Kurum yetkilileri ise aynı anda ikisinden aylık almasının mümkün olmadığını, sadece kocası üzerinden bağlanabilecek daha yüksek aylığı almasının mümkün olduğunu ifade etti. Bunun üzerine yerel mahkemeye başvuran kadının talebi yasalara aykırı bulunarak reddedildi.

Kararın Temyiz edilmesi üzerine dosya üzerinde görüşme gerçekleştiren Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 68. maddesi gereğince kadının kocasından bağlanan fazla olan aylığın tamamını, babasından hak kazandığı düşük aylığınsa yarısını alabileceğini belirterek kadını başvurusunda haklı buldu ve yerel mahkeme kararını bozdu.

Oyçokluğu İle Karar Verildi

Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin verdiği karara SGK avukatlarının itiraz etmesi üzerine dosya Hukuk Genel Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandı. İlgili Genel Kurul kararında geçmişte 23 Aralık 1981 ile 16 Ağustos 2003 tarihleri arasında bekar, dul ya da boşanmış kadınlar herhangi bir işte çalışmıyorlarsa SGK’dan aynı anda iki aylık bağlanma hakkına sahip oldukları ancak 2003 yılında bu konuda bir düzenlemeye gidilerek son verildiği belirtildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu oyçokluğuyla kadını haksız bularak bekâr, dul ya da boşanmış kadınların SSK statüsünden aynı anda iki aylık birden alamayacağına karar verdi.

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