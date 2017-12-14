Konya’ya Turist Getirene 6 Bin Dolar Destek
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Konya’ya Turist Getirene 6 Bin Dolar Destek


Konya’ya Turist Getirene 6 Bin Dolar Destek
Konya’ya Turist Getirene 6 Bin Dolar Destek Hatice Demir - Tarih: 2017-12-14 Saat: 09:00:04
Anasayfa Turizm Konya’ya Turist Getirene 6 Bin Dolar Destek

Turist getiren seyahat acentelerine getirdikleri uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya Konya Havalimanı da ilave edildi.

Bakanlar Kurulu’nun turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Alınan yeni karara göre daha önce adı geçen havalimanlarının yanında Konya Havalimanı da tarifeli ve de tarifesiz uçak seferleri ile 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında turist getiren A grubu seyahat acentelerine getirdikleri turist uçak seferi başına 6 bin dolar destek ödemesi yapılacak.

15 Havalimanına Destek Var

Turizmde uluslararası rekabetin sağlanması ve Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünün korunabilmesi amacı ile geçtiğimiz yıl belli süreler dahilinde verilen destek kapsamına 6 havalimanı daha alındı. Bu sayede 2017 yılında bu uygulamanın gerçekleştirildiği havalimanı sayısı 15’e yükselmiş oldu.

Yaklaşan Şeb-i Aruz Törenleri İçin

Konya’nın ülkemizin en önemli dini turizm merkezlerinden olmasını sağlayan Mevlana Celalleddin Rumi’nin vefatının yıl dönümünde gerçekleştirilen Şeb-i Aruz törenlerine çok sayıda yerli ve yabancı turist katılıyor. Bu süreçte tur şirketleri önemli tanıtımlar gerçekleştirerek ülkenin turizmine katkı sağlıyor. 19 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir hafta boyunca Konya’da devam eden etkinlikler ile Mevlana ve Sema kültürünün ele alındığı bu törenleri insanlara tanıtmak amacı ile turist getiren A grubu seyahat acenteleri de artık 6 bin dolarlık destekten yararlanabilecek.

Destek Verilen Havalimanları

İnen uçak başına destek verilen havalimanları ise şu şekilde:

İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Muğla Dalaman, Antalya, Gazipaşa- Alanya, Trabzon, Kütahya Zafer, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, Samsun Çarşamba, Ordu-Giresun, Erzurum ve Konya. 

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