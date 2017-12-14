14.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler

Piyasaların uzun bir zamandan bu yana merakla beklediği senenin son Fed kararı dün Türkiye saati ile akşam saatlerinde açıklandı. Fed beklentilere uygun bir şekilde faizleri çeyrek puan artarak yüzde 1.00-1.25 bandına çıkardığını duyurdu.

Bugün ise piyasaların haber beklediği en önemli gündem maddeleri arasında Merkez Bankası’nın faiz toplantısı yer alıyor. Merkez Bankası saat 14.00’de toplantı gerçekleştirerek faizlerin akıbetini belirleyecek. Piyasa Merkez Bankasının faizleri artıracağına yönelik beklenti içerisinde. Merkez Bankasının faizler ile ilgili kararının farklı bir yönde olması durumunda döviz kurunda ciddi hareketlenmeler yaşanabileceği de dile getirilen konular arasında yer alıyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8121’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8100 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dolara paralel olarak yatay seyrine devam eden Euro dün 4,5090 liradan kapanmıştı. Euro kuru bugün güne 4,52’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Dolardaki ve Euro’da yaşanan eş zamanlı seyir paritenin 1,1826 seviyesine gelmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin 16436 dolardan alıcı buluyor.

BIST 100 Endeksi

Dün 109049 puandan kapanan BIST100 Endeksi, güne %0,82 puanlık bir düşüş ile 108153 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 154,46 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 252,55 liradan başladı.