Türk Akımı Boru Hattında Güzergah Değişikliği

Türkiye ile Rusya’nın son yıllarda giriştiği en büyük ortaklıklardan biri olan Türk Akımı projesinde önemli bir değişikliğe gidildi. Avrupa’ya uzanacak hattın Türkiye’den çıkışı normalde Yunanistan üzerinden gerçekleştirilecekti. Ancak yapılan değişiklik ile birlikte Türkiye’den sonra hattın yönü Bulgaristan’a çevrildi. Bulgaristan’ın ardından Romanya ve Macaristan üzerinden Avusturya’ya ulaşacak olan hat buradan tüm Avrupa’ya doğalgaz sağlayacak.

Türk Akımı Projesi Ukrayna’nın Bypass Edilmesini Sağlayacak

Ülkemiz hali hazırda Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden gelen hattan doğalgaz alımı gerçekleştiriyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu hattı kullandığı için özellikle kış mevsimlerinde Ukrayna uluslararası boru hattına müdahale ederek akışı kesebiliyor. Bu işlemin egale edilmesi ve kesintisiz bir doğalgaz alışverişi sağlanabilmesi için Türkiye ve Rusya’nın ortak projesi olarak gerçekleştirilen Türk Akımı projesi sayesinde Avrupa doğalgazını Türkiye üzerinden geçen hattan alabilecek.

İnşaat Hızla Devam Ediyor

Toplamda 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip olan ve Avrupa’ya 15,7 milyar metreküp gaz taşıyacak olan projenin çalışmaları hızla devam ediyor. Karadeniz tabanına gerçekleştirilen inşaatın toplam uzunluğu 600 km olacak. Ardından Türk topraklarına çıkacak olan hat ülkemiz topraklarındaki yolculuğunu Bulgaristan sınırında tamamlayacak. Hattın toplam maliyetinin ise 6 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Ukrayna Gerginliği Nedeni İle Hayata Geçirildi

Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik Türk Akımı projesinin gündeme girmesine neden olmuştu. Rusya Ukrayna ile yaşayabileceği yeni bir soruna karşı doğalgazını Avrupa piyasasına farklı yollar ile taşıma düşüncesine girmişti.