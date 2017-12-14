Kazancı Duyan Tekrar Köye Göç Edecek! Tarıma Büyük Destek!

Önceleri kaymakam olan İsmail Şanlı şimdi de TİGEM’in başına atandı. Şanlı, köy arazilerini özel formüllerle birleştirip tam 250 farklı bölgede hayata geçecek bir projeye imza attı.

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde kaymakamlık yapan İsmail Şanlı 2010 yılında bir projeye imza atmıştı. Arazi birleştirme projesine soyunan kaymakam, bu proje ile bir mucize yaratmış ve ilçeyi 6 yılda 50 ülkeye meyve ihraç eden bir tarım üssüne dönüştürmüştü. Daha sonraları farklı ilçelere kaymakam olarak atanan Şanlı, bu başarısını atandığı ilçelerde de gösterdi. Ortaya çıkan bu tablo hükümet yetkililerinin de dikkatini çekince Şanlı, Tarım İşleri Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Başarısı TİGEM’e Taşıdı!

Daha önceleri TİGEM’de kurum dışından atanan bir genel müdür olmamıştı. Kurum dışı atanan ilk genel müdür olma unvanına sahip olan Şanlı, çalışmalarını bundan böyle TİGEM üzerinden yürütecek. Şanlı’dan hayata geçirdiği projeyi tam 250 noktaya taşıma eylemi bekleniyor. Şimdilik sadece yer tespit için çalışmalara start verildi. Uygulamaya ise 2018 yılında başlanması hedefleniyor.

Çalıştığı ilçede 5 bin dönümlük meyve bahçesi kuran Şanlı, 100 köylünün kurduğu kooperatifle bölgede bir gıda üssü oluşturdu.

250 noktaya uygulanması beklenen bu projede olumsuzluk yaşanmaması için arazi sahipleri arazilerini ilgili kamu kuruluşu tarafından kurulan şirkete 25 yıllığına kiraya verecek. Bu sayede de arazilerde kurumsal bir bütünlük yaşanacak. Bu sistem toprakların değerinde de artış yaratıyor. Projeden önce dönümü 300 TL’ye satılan arazinin, projeden sonraki fiyatı 2 bin lirayı buluyor.

Daha önceleri iş bulmak ümidiyle şehre yerleşen çiftçiler kazancı duymalarının ardından tekrar köylerine dönüyor.