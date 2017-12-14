Güneydoğu Üretim Üssü Haline Geliyor! Tam 100 Bin İstihdam!
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Güneydoğu Üretim Üssü Haline Geliyor! Tam 100 Bin İstihdam!


Güneydoğu Üretim Üssü Haline Geliyor! Tam 100 Bin İstihdam!
Güneydoğu Üretim Üssü Haline Geliyor! Tam 100 Bin İstihdam! Seda Polat - Tarih: 2017-12-14 Saat: 11:11:31
Anasayfa Eko Gündem Güneydoğu Üretim Üssü Haline Geliyor! Tam 100 Bin İstihdam!

Hazırlanan KHK’ya göre Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye’de üretim üssü haline gelecek.

Hükümet tarafından yeni bir KHK hazırlandı. Hazırlanan bu KHK’ye göre Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye’de üretim üssü haline gelecek. Bu üs için verilen desteklerle 100 bin yeni istihdam yaratılacak.

Bir süredir bu konu üzerine yoğunlaşan hükümet KHK’ya son şeklini verdi. Kısa bir süre içinde yayımlanıp yürürlüğe girmesi beklenen KHK ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yeni paketler olacak. Terörle mücadele konusunda bir set oluşturmak için hazırlanan bu ekonomik ayak, KHK’nın ardından Bakanlar Kurulu kararı ile hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Bu pakette bölgeye ilişkin düzenlemeler eklenmiş. Bu paket sayesinde tam 100 bin kişiye iş kapısı açılacak. Ayrıca bölgeye daha önceden verilen teşvik de devam ediyor. Bölgeye yatırım yapan kişiler hala bilinen teşviklerin yanı sıra enerji ve finans maliyet desteği de alacak.

Programın Detayları

Bu programdan tam 23 il yararlanacak ve her il aynı düzeyde teşvikten yararlanacak. Bu 23 şehrin tamamı teşviklerde kaçıncı bölge olduğuna bakılmaksızın 6’ıncı bölge olarak baz alınacak. Bu teşviklere ek olarak bir de teşviklere enerji desteği sağlanacak. Bölgede fabrika açanlar kredi maliyet desteği sağlanacak. Fabrikanın kurulması için alınan kredinin bir kısmını ya da tamamını devlet üstlenecek. İmalat sektörü ve ithal ikamesi ürünlere destekler artırılacak. Ayrıca ithal ikame ve imalat sektöründe de ürünlere verilen destekler artırılacak. Terörün ortadan kalkmasının ardından bölgeye İran gibi komşu ülkelerden gelen turist sayısı da arttı. Bu kapsamda turizm potansiyeli de değerlendirmeye alınacak.  

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