Dışişleri Bakanlığı Personel Alacak!

Dışişleri Bakanlığına sözleşmeli olarak personel alımı yapılacak. 10 adet şoför alımı için ise şartlar var.

İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre Bakanlığın merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere tam 10 adet şoför alınacak. Alınacak şoförlerin KPSS B grubu puanı esas alınacak ve bu puana göre 10 sözleşmeli destek personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak olan adayın öncelikle 657’nin 48. maddesindeki şartları sağlaması gerekiyor. Ayrıca başvuran kişinin son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almaması da gerekiyor. Ayrıca başvuracak kişi en az lise ve dengi mezunu da olmak zorunda. 2016 yılındaki KPSS puanının baz alınacağı bu alımda, kişinin en az 3 yıllık D sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca söz konusu alanda en az bir yıl da fiilen çalışmış olması gerekiyor.

Ayrıca koşullar arasında erkek adayların askerlikle ilgisinin bulunmaması da yer alıyor. Bununla birlikte herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B kapsamında çalışmamış olması da gerekiyor. Bu şartları sağlayan kişiler, arşiv ve güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanmasının ardından sözleşmeli olarak göreve başlayabilecek.

Başvurular Ocak’ta!

Başvurular 2 ile 12 Ocak arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla başvurular Dışişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

Yerleştirme işlemi için herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Genel şartları ve kişilerde aranan özel şartları taşıyan kişiler, KPSS 94 puan türüne göre sıralanarak puanı yüksek olan adaylara öncelik verilecek.

Hak kazananların listesi ise mfa.gov.tr adresinden yayınlanacak, tekrar kişilerin adreslerine postayla tebligat yollanmayacak.