Türkiye’den Filistin’e 10 Milyon Dolarlık Hibe!

Filistin’in ekonomik kalkınma ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye 10 milyon dolarlık hibe verecek.

Karar Resmi Gazete’de bugün yayımlandı. Yayımlanan karara göre Türkiye ile Filistin arasında bir hibe anlaşması gerçekleşti. Bu karar çerçevesinde Türkiye, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri içinde Filistin’e 10 milyon dolar sınırına kadar hibe sağlayacak.

Filistin Türkiye tarafından verilen bu hibeyi Gazze’nin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ekonomik ve sosyal alanda kalkınmasına yardımcı olmak için ve ayrıca oluşabilecek acil ihtiyaçlarının karşılanması için kullanacak. Bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ise bu amaçların içinde olmak zorunda.

Erdoğan Kudüs’ü Filistin’in Başkenti Olarak Tanıyalım Çağrısı Yapmıştı!

İTT Zirvesinde konuşma yapan Erdoğan, Bağımsız Filistin talebinden asla vazgeçilmeyeceğini belirtmiş ve Kudüs’ün kırmızı çizgi olduğundan bahsetmişti. Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıma çağrısı yapan Erdoğan, doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu vurgulamış ve dünyanın Filistin devletini tanımasını istemişti.

ABD’nin Kudüs kararını sert cümlelerle eleştiren Erdoğan, İsrail devletinin terörist ve işgalci güç olduğunun altını çizmişti.

Uzun söze gerek olmadığını söyleyen Erdoğan, Kudüs sokaklarında gezen bir kişinin birkaç dakikada buranın işgal altında olduğunu anlayabileceğini söyledi. İşgal altında olan bir şehir için böyle bir kararın hiçbir hükmü olmayacağını söyleyen Erdoğan, BM’nin karına binaen, hiçbir ülkenin Kudüs’te büyükelçilik bulunduramayacağını söylemişti. Amerika’nın kararının hukuksuz olduğunu söyleyen Erdoğan, bu kararın sadece İsrail’e destek vermek için alındığını belirtti.

Bu sebeplerden ötürü Filistin’e destek verildi. Bu ekonomik destek ile de Filistin güçleneceği planlanıyor.