FED’in Faiz Kararının Ardından Piyasalar Gözlerini Merkez Bankalarından Gelecek Açıklamaya Çevirdi!

Dün FED’in faizle ilgili kararı açıklandı. Bu açıklanan kararın ardından piyasalarda dalgalı seyir hüküm sürdü. Şimdi yurt içi piyasaların gözü ise TCMB’den gelecek olan toplantının takibine çevrildi.

Salı günü başlayan FED toplantısı dün bitti. FED yapılan bu toplantının ardından faiz oranlarını açıkladı. Yapılan açıklama sonucunda ise FED, faiz oranlarını 1,25 ile 1,50 aralığına yükseltme kararı aldığını bildirdi.

FOMC tarafından da bir açıklama geldi çeyreklik ekonomik projeksiyonlar kapsamında açıklama yapan FOMC, gelecek yıl için faiz oranlarının tahminlerinde geçmişteki projeksiyonlar göre bir değişlik olmadığını söyledi. Bu açıklama ile FOMC tarafından önümüzdeki yıla ilişkin olarak medyan faiz oranını kapsayan beklentiler %2,1 olarak kayıt altına alındı. Bu karar doğrultusunda düşünüldüğünde ise, banka gelecek sene 25 baz puanlık olmak üzere 3 kere faiz artışına gidecek.

Bugün de TCMB Faiz Oranlarını Açıklayacak!

TCMB Para Politikası kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan toplantıların öncesinde dolarda düşme yaşandı. 3,81 liraya düşen doların yanında, dün Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de %0,82’lik puan aldı. Alınan bu puan ile BİST 100 endeksi 108.153’ü gördü.

Uzmanlardan gelen açıklamalara göre TCMB, BOE ve ECB taraından açıklanacak olan faiz kararları piyasalar üzerinde oldukça etkili olacak. Öyle ki bu faiz kararı küresel piyasaları dahi önemli ölçüde etkileyecek.

Dün FED’in faiz kararını açıklamasının ardından bugün gözler TCMB’ye çevrildi. Para Piyasası Kurulu bugün toplanarak faiz kararını açıklayacak ve bu kararın ardından döviz de piyasa da hareketlenecek.