Bir Havayolu Şirketi Daha Battı! THY Hala Zirvede!

Son yıllarda havayolu şirketleri bir bir batıyor. Öyle ki bu yıl 4 havayolu şirketi farklı zamanlarda iflasını açıkladı. İflasını son olarak açıklayan şirket ise Avusturyalı Niki oldu. Bu havayolu şirketin batması ile birlikte 2017 yılı içinde tam 4 firma tarihe gömüldü.

Avrupa’nın bilindik havayolu şirketleri son yıllarda rekabete yenik düştü. Maliyetleri yükselen havayolu şirketleri istedikleri yolcu sayısına da ulaşamayınca iflas kaçınılmaz oldu. Bunun yanında iflasa neden olan bir başka neden de yeni nesil uçaklar ve ikram hizmetleri. Yolcuların tercih nedenlerini fazlaca etkileyen bu iki unsur firmaların tercih edilmemesinin en büyük nedeni. Bu rekabet ortamına dayanamayan şirketler, durumlarını toparlayamadı. Bu sebeple de iflas kaçınılmaz oldu.

Rekabet Edemeyince İflas Kaçınılmaz Oluyor!

Firmaların batma nedenleri genel olarak rekabet koşullarını sağlayamamaları. Müşteri memnuniyeti konusunda yetersiz kalan şirketler, kampanyalar konusunda da sektördeki iyi şirketlerin gerisinde kalıyor. Uçak içerisindeki ikram hizmetleri konusunda da müşteri tatmin olmayınca, buna bir de uçuş öncesi hizmetlerde müşterinin sorunlarını çözememe ekleniyor. Aidiyet duygusu yaratamayan firmalar, kendi ülke vatandaşları tarafından dahi tercih edilmiyor. Bu sebeple de müşteri sayısında ciddi azalma yaşanıyor.

Lufthansa tarafından satın alınmak istenen ancak rekabet kuralları gereği satın alınamayan havayolu şirketi için iflas açıklamaktan başka bir çare kalmadı. Tüm operasyonlarını durduran şirket iflas başvurusunda bulundu.

Bu şirket eski Formula 1 pilotu tarafından kurulmuştu. Niki Lauda tarafından kurulan bu şirket 2003 yılında faaliyetlerine başlamış ve bugüne kadar filosunda 23 adet uçak bulundurmuştu.