3 Katlı İstanbul Tüneli Projesinde Değişiklik!
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3 Katlı İstanbul Tüneli Projesinde Değişiklik!


3 Katlı İstanbul Tüneli Projesinde Değişiklik!
3 Katlı İstanbul Tüneli Projesinde Değişiklik! Seda Polat - Tarih: 2017-12-14 Saat: 13:02:46
Anasayfa Yatırım 3 Katlı İstanbul Tüneli Projesinde Değişiklik!

Açıklama Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapıldı.

Açıklama Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapıldı. Daha önceki 3 katlı İstanbul Tüneli projesinde raylı sistemin orta katta olduğunu söyleyen Arslan, bunda değişiklik yapılarak orta kattaki raylı sistemin en alt kata alınmasının uygun görüldüğünü söyledi. Bakan, üst ve orta katların otomobillerin gidiş gelişi için daha uygun olduğunu belirtti.

İncirli’den başlayıp Mecidiyeköy’e kadar gidecek olan bu metro sistemi hakkında bilgi veren Arslan, bu hat üzerinde bulunan farklı 9 raylı sistemle entegre olacağını söyledi. Günde 6,5 milyon insan tarafından kullanılan raylı sistemlerin birbirleri ile entegrasyonu da sağlanacak.

Teknik Çalışmalar Bunu Gerektirdi!

TEM otoyolunda yolun alt kısmından geçecek bu tünelde, otomobiller Anadolu yakasına çıkarıldıktan sonra Çamlık bölgesinde TEM’e bağlanacağını söyleyen Arslan, proje için Marmaray ile Avrasya tünellerinin bir arada olduğu bir sistemin düşünüldüğünden bahsetti.

Hat iki gidiş ve iki geliş olarak otomobillere, gidiş geliş olarak da raylı sisteme yani metroya hizmet edecek. Proje yap işlet devret modeliyle gerçekleştirilecek. Projenin sondajları, etüt projeleri de ihaleye esas dokümanların hazırlanması ile ilişkin süreç de başlatıldı.

Bakan Arslan, dokümanların 1 2 ay çalışmanın ardından hazır olacağını belirtti. Ayrıca Yap İşlet Devret modeliyle ihale etmek üzere sürece start verdiklerini de hatırlattı.

Çalışmaların son aşamaya geldiğini söyleyen Bakan, daha önceleri bu modelde orta katta raylı sistemin olduğunu ancak sonraları teknik çalışmalar sonucunda bu raylı sistemin en aşağı kata alınmasının uygun görüldüğünü söyledi. Arslan, bu tünelin önümüzdeki yılın yani 2018’in başında yapılacağını da bildirdi. 

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